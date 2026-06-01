Travaux de nuit sur les autoroutes des Bouches-du-Rhône : fermetures multiples sur la rocade L2 et l'A50 du 1er au 5 juin

Une semaine de travaux nocturnes importants dans les Bouches-du-Rhône entraîne des fermetures et restrictions sur plusieurs autoroutes, notamment la rocade L2 (A507) et l'A50. Les fermetures, effectives de 21h à 6h du 1er au 5 juin, concernent de nombreux échangeurs et sens de circulation autour de Marseille, demandant aux automobilistes de prévoir des itinéraires alternatifs.

La semaine du 1er au 5 juin sera marquée par d'importants travaux de nuit sur les grands axes autoroutiers des Bouches-du-Rhône, entraînant plusieurs fermetures et restrictions de circulation, notamment sur la rocade L2 ( A50 7) et l'autoroute A50 .

Ces fermetures nocturnes, programmées chaque soir de 21 heures à 6 heures du matin, visent à faciliter la réalisation de chantiers de maintenance et de modernisation du réseau routier dans la région marseillaise. L'axe autoroutier A50 sera particulièrement affecté chaque soir, avec des bouclages complets ou partiels dans le sens Marseille-Aubagne. Les perturbations s'étendent également à d'autres tronçons critiques, comme la bifurcation entre l'A7 et l'A54, récemment mise en service, qui subira des coupures tout au long de la semaine.

Sur la rocade L2 (A507), les fermetures concernent plusieurs bretelles et sens de circulation : coupure totale entre Marseille et l'échangeur avec l'A51 dans le sens Marseille-Lyon, fermeture des bretelles de sortie n° 7 (Les Piélettes) et d'entrée n° 10 (Les 3 Frères) dans le sens Marseille-Fos-sur-Mer, et blocage de la bretelle de sortie n° 8 (Pas de la Fosse) dans les deux sens. D'autres restrictions sont prévues, comme la fermeture de la bretelle de sortie n° 6 (Centre Ville-Saint-Loup) vers l'A50 dans le sens Aix-en-Provence-Aubagne, et la sortie obligatoire à l'échangeur n° 12 (Saint-Martin-de-Crau) pour les véhicules venant de Salon-de-Provence.

Des coupures touchent aussi les échangeurs avec l'A55 et l'A51 dans le sens Lyon-Marseille. Les automobilistes devront prévoir des itinéraires alternatifs et anticiper des retards pendant cette période de travaux intensifs, surtout aux heures de pointe du soir et du matin. Les autorités rappellent que ces interventions sont nécessaires pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic à long terme sur ce réseau très fréquenté





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