Travaux de nuit dans les Bouches-du-Rhône : de l'A51 à la rocade L2, quelles fermetures du 15 au 19 juin ?

Les travaux de nuit dans les Bouches-du-Rhône continuent à perturber la circulation. Les conducteurs devront prendre en compte les fermetures pour éviter les embouteillages.

Les travaux de nuit dans les Bouches-du-Rhône continuent à perturber la circulation. À Marseille, le tunnel de la Joliette sera fermé à la circulation dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin.

La Direction interdépartementale des routes a mis en place des coupures de la circulation sur les grands axes autoroutiers du département. L'autoroute A51 et la rocade L2 seront principalement concernées. Les travaux de nuit se poursuivront jusqu'au vendredi 18 juin. Les bretelles d'entrée et de sortie seront fermées à plusieurs reprises.

Les échangeurs seront également fermés pour permettre les travaux. Les conducteurs devront prendre des itinéraires alternatifs pour éviter les bouchons. Les travaux sont nécessaires pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Les automobilistes devront être patient et prendre en compte les fermetures pour éviter les embouteillages





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