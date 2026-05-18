Travaux de la Place de la République à Poix-de-Picardie pourraient être terminés plus tôt que prévu

Les travaux de la Place de la République à Poix-de-Picardie dans la Somme, qui étaient initialement prévus pour durer plusieurs mois, pourraient être terminés plus rapidement que prévu, selon le maire Vincent Leconte. Les travaux incluent notamment l'embellissement du centre-bourg avec la végétalisation et la goudronnage, et pourraient se terminer en août 2026.

Les travaux de la Place de la République à Poix-de-Picardie dans la Somme , qui étaient initialement prévus pour durer plusieurs mois, pourraient être terminés plus rapidement que prévu, selon le maire Vincent Leconte.

Les travaux, qui incluent notamment l'embellissement du centre-bourg avec la végétalisation et la goudronnage, sont en cours et pourraient se terminer en août 2026. Les commerçants et les habitants ont soulevé des défis, notamment en ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement, mais les autorités ont pris des mesures pour les résoudre. Les élus de Poix-de-Picardie souhaitent également faire du camping municipal l'un des pôles économiques de la commune.

Il y a également un vol en direction de New York qui a renoncé à traverser l'Atlantique et s'est posé à l'aéroport de Roissy, et un nouveau radar a été installé sur une route départementale très fréquentée de Seine-Maritime





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