Travaux de consolidation du pont de pierre de Bordeaux : perturbation des lignes de tramway A et E jusqu'en août

Le pont de pierre de Bordeaux fait l'objet d'une nouvelle phase de travaux de consolidation du 23 juin au 28 août, avec une coupure des lignes A et E du tramway. Débutés il y a plusieurs années, ces travaux s'échelonneront jusqu'en 2029 pour préserver ce joyau architectural, selon la métropole.

Les travaux de consolidation du pont de pierre de Bordeaux reprennent cet été, avec une phase importante qui se déroulera du 23 juin au 28 août.

Durant cette période, les lignes A et E du tramway ne pourront plus traverser le pont, ce qui perturbera significativement les déplacements des usagers des transports en commun. Ces travaux, qui s'inscrivent dans un vaste programme de rénovation devant s'achever en 2029, visent à renforcer les piles du pont, véritables joyaux architecturaux selon Christophe Dupraz, vice-président de Bordeaux Métropole.

La technique employée consiste à forer des trous au sein même des piles pour y déposer des micropieux, une méthode nécessaire pour préserver l'intégrité structurelle de l'ouvrage. Les autorités métropolitaines rappellent que ces interventions, bien que contraignantes, sont essentielles pour assurer la pérennité de ce monument historique, à la fois extérieur et intérieur. La circulation des bus et autres véhicules sera également affectée, avec des déviations mises en place pour limiter les désagréments.

Ce chantier, suivi par une équipe dédiée, illustre l'engagement de la collectivité dans la sauvegarde de son patrimoine, même au prix de perturbations temporaires. Les riverains et commerçants ont été informés des modalités de travaux et des solutions alternatives proposées. Alors que l'été arrive, les travaux, eux aussi, font leur retour, marquant une nouvelle étape dans la longue rénovation du pont de pierre, un édifice emblématique de Bordeaux dont la conservation dépend de telles interventions techniques minutieuses.

La métropole prévoit en parallèle des campagnes de communication pour accompagner les usagers et le grand public dans cette phase transitoire, rappelant que l'investissement est nécessaire pour les générations futures. Les journalistes locaux, quant à eux, continuent de suivre de près l'avancement du chantier et ses incidences sur la vie quotidienne des Bordelais





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