Travaux au Mans : modifications importantes sur les lignes de bus cet été

À partir du 4 juillet 2026, plusieurs lignes de bus seront perturbées au Mans en raison de travaux urbains. Les usagers doivent prévoir des changements d'itinéraires et d'arrêts.

Les habitants du Mans (Sarthe) doivent se préparer à des perturbations importantes dans les transports en commun durant l'été 2026. En raison de travaux d'aménagement urbain programmés dans plusieurs secteurs de la ville, le réseau de bus va connaître des modifications substantielles à partir du 4 juillet 2026.

Les lignes 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23 et 25 seront les plus touchées par ces changements. La SETRAM, en charge du réseau, invite les usagers à consulter les nouveaux plans de ligne avant tout déplacement et à prévoir une marge de temps supplémentaire pour leurs trajets.

Ces travaux, qui s'étaleront sur plusieurs semaines, visent à moderniser les infrastructures de la ville et à améliorer la fluidité du trafic, mais ils entraîneront inévitablement des désagréments pour les voyageurs. Parmi les modifications les plus notables, la ligne 4 (Bellevue-Hauts de Coulaines/St-Georges) ne desservira plus l'arrêt Les Halles, mais l'arrêt Éperon sera de nouveau accessible.

Sur la ligne 5 (Oasis-Centre des Expositions/Gazonfier), les arrêts St-Exupéry, Flore et Erpell disparaissent, tandis que de nouveaux arrêts sont créés : Mazagran, C.Larrouil et LFS. La ligne 6 (République/St-Martin) subit des changements similaires avec la suppression des arrêts St-Exupéry, Flore, Erpell, Funay, Diesel, CFA, Lycée Sud et Californie, et l'ajout des arrêts Mazagran, C.Larrouil et LFS.

La ligne 7 (Chêne Vert par Auchan) voit son terminus modifié : désormais, la ligne s'arrête à Chêne Vert, et les arrêts Mairie et Éperon ne sont plus desservis. Un nouvel arrêt Chêne Vert est mis en service pour compenser. Ces perturbations ne se limitent pas aux lignes principales. Les lignes 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23 et 25 connaissent également des ajustements d'itinéraires et d'arrêts.

Par exemple, sur la ligne 11, les arrêts Éperon, Mairie et Bouttié ne sont plus desservis, et des arrêts comme Mazagran, C.Larrouil, LFS, Le Vaudrou, Verdun et Louise Michel sont ajoutés. Les correspondances avec le tramway et les autres lignes de bus restent généralement assurées, mais des retards sont à prévoir pendant toute la durée des travaux.

La municipalité précise que ces modifications sont nécessaires pour réaliser des travaux de voirie, de réseaux d'assainissement et d'enfouissement des lignes électriques dans les quartiers concernés. Au-delà des changements d'arrêts, les horaires de certaines lignes pourraient être ajustés pour s'adapter aux nouveaux tracés. Les associations d'usagers des transports en commun ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact sur les déplacements quotidiens, surtout pour les personnes âgées et les étudiants qui dépendent fortement du réseau de bus.

La ville assure que des mesures compensatoires seront mises en place, comme des navettes temporaires, des informations affichées dans les arrêts concernés et une communication renforcée via les applications mobiles et les réseaux sociaux. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août 2026, avec un retour à la normale prévu pour la rentrée scolaire. Les usagers sont donc invités à anticiper leurs trajets et à rester attentifs aux annonces de la SETRAM pour éviter les mauvaises surprises





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