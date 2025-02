Travaux à la Gare de Talence : Interruption du Trafic sur plusieurs Lignes SNCF

La SNCF annonce l'interruption du trafic ferroviaire sur plusieurs lignes à cause de travaux sur la future gare de Talence-la Médoquine.

La SNCF annonce l'interruption du trafic ferroviaire sur les lignes Bordeaux - Arcachon et Bordeaux - Le Verdon pour des travaux à la future gare de Talence-la Médoquine. Aucun train ne circulera entre Bordeaux et Le Verdon , ainsi que entre Bordeaux et Arcachon , durant les week-ends des 22 et 23 février et des 1er et 2 avril 2023. Des adaptations conséquentes seront également nécessaires sur la circulation des trains entre Bordeaux et Mont-de-Marsan et sur la ligne Hendaye-Pau.

La SNCF propose un service de substitution via des bus pour les voyageurs affectés par ces travaux. Les horaires prévus pour ce service de bus sont déjà disponibles sur le site web de la SNCF. Ces travaux d'aménagement importants de la future gare de Talence-La Médoquine sont nécessaires pour améliorer les infrastructures ferroviaires et répondre à la croissance du trafic. Ils auront un impact sur les usagers des lignes concernées, mais la SNCF s'engage à minimiser les perturbations et à proposer des solutions de transport alternatives efficaces. Les abonnés à la SNCF peuvent également consulter les informations actualisées sur les travaux et les services de bus sur l'application mobile de la SNCF





