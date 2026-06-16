Travaux à Dieppe : perturbations routières et stationnement prévues en juin et juillet 2026

La municipalité de Dieppe a publié son calendrier mensuel des travaux pour juin et juillet 2026. De nombreuses rues seront concernées par des interventions diverses, allant de la réfection de chaussée à l'entretien des réseaux, causant des déviations, réductions de circulation et interdictions de stationnement. Les riverains et usagers sont invités à prendre connaissance de ces perturbations pour organiser leurs déplacements.

Comme chaque mois, la municipalité de Dieppe , en Seine-Maritime , publie une liste des travaux qui pourraient perturber la circulation et le stationnement dans la ville.

Ces aménagements, souvent liés à l'entretien des réseaux (gaz, eau, assainissement) ou à la réfection des voiries, sont planifiés pour les mois de juin et juillet 2026, avec des interventions ponctuelles et des périodes de travaux précisées. Sur le Boulevard de Verdun, le renouvellement d'un branchement gaz entraîne, du 15 juin au 3 juillet, une déviation de la circulation sur les places de stationnement, lesquelles sont donc interdites.

De plus, le 25 juin, pour une demi-journée, le stationnement sera interdit sur plusieurs emplacements. Rue Alexandre-Dumas, des travaux de coulage de dalle béton ont lieu du 17 au 26 juin, entre 9h et 17h, avec réduction de la circulation régulée par alternat manuel ou feux tricolores, pour une durée maximale de deux jours. Place du Moulin à vent, un déménagement interdira la circulation le 29 juin de 8h à 14h entre la rue Canu et la rue du Bec.

Rue Beauregard et rue des Bonnes-Femmes font l'objet d'une réfection de chaussée et trottoirs du 8 au 30 juin, avec interdiction de circuler et de stationner. Boulevard Georges-Clemenceau, des travaux de reprise d'espaces verts du 1er au 30 juin interdisent le stationnement allée François-Mitterrand, y compris sur les places réservées aux personnes handicapées.

Entre le 10 juin et le 15 juillet, de 9h à 16h, pour une durée maximale de quatre jours, une réduction et déviation de la circulation est mise en place sur le tronçon central entre l'accès à l'hôtel de police et l'accès pompier au parvis Rosa-Leroy, en raison de travaux d'étanchéité sur un toit-terrasse. Grande-Rue voit son stationnement interdit le 17 juin pour un déménagement.

Rue Saint-Jacques, le 18 juin de 9h à 16h, la circulation et le stationnement sont interdits pour l'entretien d'une toiture. Rue des Maillots, les 22 et 29 juin, la circulation sera interdite de 9h à 16h pour des branchements sur le réseau d'eau potable. Rue Saint-Rémy, les 27 et 28 juin (week-end), le stationnement est interdit pour un déménagement. Rue de l'Epée, le week-end des 20 et 21 juin, plusieurs places de stationnement sont interdites pour un déménagement.

Par ailleurs, l'entretien des points d'apport volontaire enterrés se déroule du 8 au 26 juin, avec des interdictions de circuler et stationner ne dépassant pas une demi-journée. Enfin, des travaux de marquage routier sur les places payantes auront lieu du 24 au 26 juin, réduisant la circulation.

Rue de Blainville, du 15 au 30 juin, des travaux de reprise en enrobé interdisent circulation et stationnement entre la rue Thiers et le n°7, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, pour une durée maximale de deux jours. Rue du Général-Chanzy, mêmes dates et motif, mais pour une journée maximum, la circulation est réduite et régulée par feux tricolores, avec stationnement interdit entre la rue Emile-Lebon et le n°96.

Rue Desmarets, le 24 juin de 8h à 14h, un déménagement dévie la circulation sur la voie de gauche. Avenue des Canadiens, le remplacement d'un tampon téléphonique entraîne des perturbations entre le 1er juin et une date non précisée (l'énoncé semble tronqué). Avenue Boucher-de-Perthes, du 8 juin au 3 juillet, des travaux de rescellement d'un avaloir pour eaux pluviales réduisent la circulation et interdisent le stationnement sur plusieurs places, de 9h à 16h, pour une durée maximale d'une journée.

Avenue Gambetta, mêmes travaux, mêmes dates et horaires, la circulation est déviée sur la voie centrale. Rue Gustave-Lavieuville, mêmes paramètres, la circulation est réduite et le stationnement interdit sur plusieurs emplacements. Rue Louis-Fromager, pour ces mêmes travaux mais entre 9h-11h30 et 13h30-16h, la circulation est réduite et régulée par alternat manuel. Rue Albert-Lebel, toujours pour les travaux de rescellement aux mêmes dates, la circulation est réduite et régulée par alternat manuel, avec plusieurs places de stationnement inaccessibles.

Enfin, rue Charles-Bloud, entre le 15 juin et le 17 juillet, la circulation est réduite pour le remplacement d'un tampon téléphonique, avec stationnement interdit entre le quai de la Somme et le n°1





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