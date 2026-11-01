Travaux à Dieppe en novembre 2026 : perturbations routières et stationnement

Liste des travaux à Dieppe en novembre 2026. Circulation, stationnement et déviations sur Boulevard de Verdun, Rue Jules-Ferry et autres axes.

La ville de Dieppe, située dans le département de la Seine-Maritime, prépare une série d'interventions techniques pour le mois de novembre 2026. Ces opérations, qui incluent des chantiers de voirie, des raccordements réseaux et des déménagements institutionnels, vont modifier les habitudes de déplacement des usagers. Les conducteurs et piétons doivent anticiper ces changements pour éviter les retards et les conflits de circulation.

Perturbations sur les axes centraux et historiques

Le début du mois sera marqué par plusieurs interruptions de circulation. Le mercredi 4 novembre, la rue du Chêne Percé sera fermée de 9 heures à 17 heures pour des réparations de toiture. Ce même jour, la rue Dablon connaîtra une interdiction totale de 8 heures 30 à 17 heures pour des travaux de reprise en sous-oeuvre. La rue Georges-Lebas subira également une fermeture le lundi 2 novembre pour des soudures sur la chaussée. Les arcades de la Bourse verront le stationnement interdit les 4 et 5 novembre pour l'entretien d'un toit.

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La place Saint-Jacques et la rue de la République seront concernées par des restrictions de stationnement respectivement avant le 13 novembre et entre le 10 novembre et le 4 décembre. Ces mesures visent à sécuriser les espaces de travail pour les équipes de rénovation. Les automobilistes devront trouver d'autres solutions de parking dans les environs immédiats de ces sites patrimoniaux.

Intervventions massives sur le réseau gazier

Une période critique s'annonce pour la circulation autour du 16 novembre. La rue de l'Ancien Hôtel-Dieu sera totalement inaccessible de ce lundi jusqu'au vendredi 11 décembre pour des travaux sur le réseau de gaz. Parallèlement, la rue Jules-Ferry et le boulevard du Maréchal-Joffre subiront des perturbations majeures. De nombreux véhicules ne pourront plus circuler ni se garer dans ces zones stratégiques pendant cette durée prolongée.

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Rue Jules-Ferry et rue Jehan-Véron, la circulation sera interdite quotidiennement de 8 heures 30 à 16 heures jusqu'au jeudi 31 décembre. Cette mesure s'explique par le renouvellement complet du réseau et des branchements gaziers. Entre les numéros 15 et 19 de la rue Jehan-Véron, la circulation sera simplement réduite aux horaires de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Le stationnement y sera également interdit durant ces créneaux précis.

Sur le boulevard du Maréchal-Joffre, au carrefour avec la rue Jules-Ferry, la circulation sera déviée sur la voie centrale aux mêmes heures que celles mentionnées précédemment. Ces ajustements sont nécessaires pour garantir la sécurité des ouvriers travaillant sur les conduites souterraines. Les habitants et commerçants locaux doivent prévoir des itinéraires alternatifs pour accéder à leurs établissements ou domiciles.

Déviation et sécurité sur les grands axes commerciaux

L'avenue des Canadiens et la rue Aristide-Briand seront au cœur de nombreuses contraintes de sécurité. De mi-novembre à mi-décembre, la circulation sera interdite sur la place Henri-Dunant et la rue Aristide-Briand. Des feux tricolores pourraient réguler le flux dans ces tronçons spécifiques. L'avenue de la République verra ses voies modifiées pour un raccordement électrique, imposant une vitesse limitée à 30 km/h.

Entre le numéro 169 et la rue de l'Avenir, la circulation sera déviée sur la voie gauche. Des alternats manuels seront mis en place aux intersections avec les rues de l'Avenir et de l'Hirondelle. Ces dispositifs visent à fluidifier le trafic tout en permettant les interventions techniques sur les câbles aériens et souterrains. Les conducteurs doivent rester particulièrement vigilants aux panneaux signalétiques temporaires.

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Gestion des événements ponctuels et déménagements

Outre les chantiers d'envergure, plusieurs opérations logistiques perturberont la vie locale. Des déménagements entraîneront des fermetures partielles ou totales de certaines rues. Le boulevard de Verdun verra le stationnement interdit le 18 novembre. La rue de la Halle au Blé subira un alternat manuel le même jour entre 13 heures et 18 heures. La circulation sera régulée sur la rue du Commandant-Fayolle et la rue Aguado.

Le quai Henri-IV sera dévié le 25 novembre de 8 heures à 14 heures. La Grande-Rue et la rue Saint-Jacques connaîtront des interdictions de stationnement ou de circulation liées à des mouvements de biens ou de personnes. Le vendredi 13 novembre, la rue du Faubourg-de-la-Barre verra sa voie droite déviée pour une intervention électrique. Le vendredi 27 novembre, la rue des Jardiniers sera fermée pour protéger le réseau électrique.

Ces multiples interventions nécessitent une adaptation constante de la part des usagers. Les services de police municipale et les entreprises de travaux informent la population de l'importance de respecter les balisages. Une planification rigoureuse des trajets quotidiens est recommandée pour minimiser les impacts négatifs sur la mobilité dieppoise durant cette période dense en activités urbaines.