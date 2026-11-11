Travail de nuit : Le Dr Jimmy Mohamed déconstruit les mythes sur le sommeil polyphasique

Le médecin du Dr Jimmy Mohamed explique aux travailleurs de nuit comment gérer leur rythme circadien et éviter la dette de sommeil sans adopter des stratégies dangereuses.

Le Dr Jimmy Mohamed, présentateur de l'émission Ça va beaucoup mieux sur RTL, a clarifié les enjeux du repos pour les salariés effectuant des horaires atypiques. Il met en garde contre l'imitation erronée des skippers en course au large qui fractionnent leur sommeil. Selon lui, l'objectif premier n'est pas de dormir comme tout le monde, mais d'assurer une durée suffisante sur vingt-quatre heures.

Le mythe du sommeil des skippers

L'expert utilise l'exemple spectaculaire des navigateurs en solitaire pour illustrer le sommeil polyphasique. Ces athlètes répartissent leurs siestes sur vingt-quatre heures pour rester disponibles en mer. Cette méthode sert à organiser le repos dans un contexte extrême de sécurité. Elle ne constitue pas un modèle reproductible au quotidien par le grand public. Le Dr Jimmy Mohamed précise que cette pratique aide quelques jours ou semaines seulement. En situation contrainte, elle permet de maintenir la vigilance nécessaire à la navigation.

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Dette de sommeil et rythme circadien

Les travailleurs de nuit font face à deux difficultés majeures selon le médecin. La première est la dette de sommeil accumulée pendant les quarts de travail. La seconde est le décalage avec l'horloge biologique naturelle. Beaucoup essaient de garder une vie normale après leur poste pour les enfants ou les démarches administratives. Résultat, le sommeil passe après tout le reste. L'INRS recommande de viser au moins sept heures de sommeil par vingt-quatre heures. Cet objectif doit être atteint dans un environnement calme et occulté.

Stratégies concrètes pour récupérer

Le Dr Jimmy Mohamed propose un exemple concret pour organiser ses phases de repos. Une personne qui termine son poste à sept heures peut se coucher vers huit heures trente. Elle peut ainsi dormir jusqu'à quatorze heures trente avant de reprendre. Si le manque de sommeil persiste, une sieste complémentaire est possible avant le retour au travail. Cette organisation dépend bien sûr des temps de transport et des obligations familiales. Il insiste sur trois piliers essentiels : la durée, la régularité et la qualité du repos.

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Gestion de la lumière et alimentation

La lumière agit comme un signal majeur pour l'horloge biologique. Le médecin conseille de s'exposer le soir avant de partir travailler. Au retour matinal, il faut limiter l'exposition à la lumière artificielle ou naturelle. À domicile, l'objectif est de créer artificiellement une nuit complète. L'expert ajoute deux repères de rythme de vie importants. Il faut maintenir une activité physique régulière pour stabiliser le rythme. Les repas doivent être structurés et équilibrés plutôt que centrés uniquement sur les protéines.

Vigilance médicale et situations critiques

En cas d'insomnie persistante ou de somnolence au volant, une consultation médicale s'impose. Des troubles de l'humeur ou des malaises nécessitent également un avis professionnel. C'est particulièrement vrai pour les métiers de conduite, de soins ou de surveillance. La baisse de vigilance peut y avoir des conséquences importantes sur la sécurité publique. Le Dr Jimmy Mohamed invite à parler de ces problèmes à la médecine du travail. Il dénonce aussi le grignotage comme cause unique de prise de poids liée au travail de nuit.