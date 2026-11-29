Préfecture de police et RATP informent des coupures de trafic en Île-de-France pour le week-end du 30 novembre. Travailleurs et usagers doivent anticiper les fermetures de lignes.

Les usagers des transports en commun en Île-de-France font face à un contexte de circulation complexe débutant le lundi 30 novembre 2026 et s'étendant jusqu'au dimanche 6 décembre. Contrairement aux inquiétudes initiales liées à un appel à la grève du 1er décembre, l'impact majeur sur le réseau provient en réalité d'une accumulation de travaux de maintenance et de modernisation sur plusieurs axes structurants.

La Préfecture de Police et les opérateurs de transport mettent en avant que ces perturbations sont planifiées à l'avance. L'objectif est de permettre des interventions techniques nécessaires à la sécurité et au confort, sans ajouter la pression syndicale à cette période déjà chargée. Les citoyens sont donc invités à privilégier d'autres modes de déplacement ou à ajuster leurs horaires de pointe pour éviter les ruptures de charge.

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Perturbations majeures sur les lignes RER et Transilien

Les lignes de banlieue et les réseaux ferrés subissent des interruptions de trafic significatives dès le soir du 30 novembre. Les voyageurs notent que le trafic est interrompu entre Saint-Martin d'Étampes et la Gare d'Austerlitz dès 21h40, et ce, jusqu'à la fin de la journée. De même, la liaison entre Pontoise et Avenue Henri Martin est également coupée à partir de 21h40 le 30 novembre.

Le réseau de la gare d'Austerlitz est particulièrement touché par une série de fermetures nocturnes. Dès 21h00, le trafic cesse vers Dourdan la Forêt. Entre 22h30 et 23h00, les liaisons vers Juvisy, Pont de Rungis Aéroport d'Orly, et la gare de Javel sont interrompues. Les arrêts de Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Château Rive Gauche vers Javel sont également concernés par ces coupures tardives.

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Interruptions prolongées et adaptations horaires

Ces coupures ne sont pas isolées au 30 novembre. Du 1er décembre au 18 décembre, du lundi au vendredi à partir de 23h00, le trafic reste interrompu vers Saint-Martin d'Étampes, Juvisy et Dourdan. La liaison vers Pont de Rungis Aéroport d'Orly subit également cette interruption horaire durant cette période de trois semaines.

Les utilisateurs du réseau Nord doivent prendre en compte les restrictions entre Nanterre-La-Folie et Tournan, interrompues dès 22h15 jusqu'au 11 décembre. Le week-end, avant le 6 décembre, le trafic est interrompu entre Nanterre-La-Folie et Chelles-Gournay dès 21h45. Le 5 décembre à partir de 21h30, la rupture s'étend jusqu'à Villiers-sur-Marne.

Impact sur les liaisons vers l'aéroport et le Sud

L'accès vers les aéroports et les gares du sud de la région est fortement contraint. Du 30 novembre au 11 décembre, le trafic est coupé entre Châtelet-Les Halles et l'aéroport Charles de Gaulle à partir de 22h45. Cette interruption est cruciale pour les voyageurs internationaux qui doivent adapter leurs arrivées en fin de journée.

Les lignes vers le sud-ouest, notamment vers Mantes-la-Jolie, voient leur fréquence réduite. Jusqu'au 18 décembre, les circulations entre Gare Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie sont interrompues dès 22h50. Plus à l'ouest, Issou-Porcheville vers Mantes-la-Jolie est coupé dès 21h00 jusqu'au 24 décembre.

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Recommandations pour les voyageurs de la rentrée

Face à cette carte de perturbations étendue, la stratégie recommandée pour les usagers consiste à vérifier systématiquement les horaires de fin de service avant chaque trajet. Les retards peuvent s'accumuler rapidement si les correspondances ne sont pas respectées en raison des arrêts prématurés.

Il est également conseillé de préparer des itinéraires de contournement pour les trajets domicile-travail, en particulier pour ceux qui empruntent habituellement les lignes Austerlitz ou Saint-Lazare. L'adaptation des horaires de départ de 15 à 30 minutes peut permettre d'éviter les dernières coupures de la soirée et garantir une arrivée à destination dans des conditions normales.