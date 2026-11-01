Transports Île-de-France : perturbations majeures RER métro et tramway

Découvrez le calendrier complet des perturbations transports Île-de-France du 2 au 8 novembre. Perturbations RER, métro et tramway pour travaux.

Plusieurs lignes de métro, de RER et de tramway subiront de significatives perturbations sur l'ensemble du territoire francilien entre le 2 et le 8 novembre. Ces interruptions de service sont principalement dues à d'importants travaux de maintenance et d'infrastructure qui nécessitent une adaptation rigoureuse des horaires. Les usagers doivent impérativement anticiper ces changements pour organiser leurs déplacements quotidiens dans Paris et en Île-de-France sans subir de désagréments majeurs.

Interruptions lignes 6 et 7bis

La ligne 6 du métro parisien verra son trafic totalement interrompu le 8 novembre en raison de travaux programmés. Cette fermeture complète affectera l'ensemble de la circulation sur cette artère vitale du réseau francilien. Les voyageurs doivent donc prévoir des itinéraires alternatifs pour cette journée spécifique.

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Pour la ligne 7bis, les disruptions débuteront plus tôt, dès le 5 novembre à partir de 22 heures, avec une interruption totale du trafic sur toute la ligne. Cette situation se poursuivra du 9 au 13 novembre inclus, toujours pour des motifs liés aux travaux. La ligne 7bis restera donc inactive pendant plusieurs nuits et jours consécutifs, perturbant considérablement les trajets locaux dans ce secteur.

Situations complexes sur le réseau RER

Le RER A connaît des interruptions partielles jusqu'au 7 novembre inclus. Le trafic sera coupé de Cergy-Le Haut vers Maisons-Laffitte, du mardi au samedi jusqu'à 5h10. Inversement, jusqu'au 6 novembre, de lundi à vendredi à partir de 21h50, la circulation sera interrompue entre Maisons-Laffitte et Cergy-Le Haut. Ces coupures nocturnes ou de nuit visent à sécuriser les voies.

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Le RER B sera affecté jusqu'au 10 novembre inclus. De lundi à vendredi à partir de 22h45, le trafic sera suspendu entre Châtelet-Les Halles et Mitry-Claye, ainsi qu'entre Châtelet-Les Halles et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2-TGV. Les 7 et 8 novembre, une interruption complète interviendra également entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye, isolant certaines zones périurbaines.

Le RER C subit des perturbations étalées du 1er au 29 novembre. Le dimanche, à partir de 21h05, la circulation est coupée entre la gare d'Austerlitz et Dourdan. Parallèlement, entre 21h40 et cette même gare, le trafic entre Austerlitz et Saint-Martin-d'Étampes sera interrompu. Du 2 au 6 novembre, de lundi à jeudi dès 20 heures, les liaisons entre Saint-Quentin-en-Yvelines-Montigny-le-Bretonneux et Javel, ainsi qu'entre Versailles-Château-Rive-Gauche et Javel, seront stoppées.

La semaine du RER C s'intensifie avec des coupures entre le 2 et le 10 novembre. De lundi à vendredi à partir de 21 heures, la desserte entre Austerlitz et Dourdan sera suspendue. Les jours où le trafic est interrompu entre Austerlitz et Saint-Martin-d'Étampes, ainsi qu'entre Pontoise et Avenue Henri-Martin et Austerlitz et Juvisy, sont les lundi, mardi, mercredi et vendredi à partir de 21h40. Le 7 novembre, des coupures s'étendent à Dourdan dès 21 heures, Juvisy dès 22 heures, et Saint-Martin-d'Étampes dès 23 heures.

Adaptations majeures RER D et RER E

Le RER D présente une offre de transport adaptée sur toute la ligne jusqu'au 31 décembre inclus, suite à des travaux de création de nouveaux ateliers de maintenance. Du 2 au 28 novembre, de lundi à vendredi à partir de 23h15, le trafic sera interrompu entre la gare de Lyon et Melun, ainsi qu'entre la gare de Lyon et Corbeil-Essonnes. Du 2 au 10 novembre, de lundi à vendredi à partir de 23h25, les circulations entre Creil et la gare du Nord seront suspendues. Les 7 et 8 novembre, l'interruption concernera Creil et Stade-de-France-Saint-Denis.

Le RER E voit ses horaires modifiés jusqu'au 6 décembre. Le week-end à partir de 22h45, le trafic sera coupé entre Chelles-Gournay et Nanterre-La-Folie. Jusqu'au 6 novembre, de lundi à vendredi à partir de 22h30, la liaison entre Nanterre-La-Folie et Tournan sera interrompue. Du 7 au 14 novembre, le samedi à partir de 22h30, cette même coupure affectera les voyageurs se rendant vers Tournan.

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Impact sur les lignes H, J, K et L

Les lignes de banlieue H et J sont également concernées. Du 2 au 10 novembre, de lundi à vendredi à partir de 23h35, la ligne H verra son trafic interrompu entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont. La ligne J subira des coupures entre Argenteuil et Mantes-la-Jolie, ainsi qu'entre Pontoise et Argenteuil, de 21h10 à 22h40. De Conflans-Sainte-Honorine vers Pontoise, les interruptions auront lieu de 21 heures à 22h40. Les 7 et 8 novembre, la ligne J sera bloquée entre Conflans-Sainte-Honorine et Gisors.

La ligne K experienced des interruptions entre la gare du Nord et Crépy-en-Valois les 7 et 8 novembre. La ligne L verra ses circulations interrompues entre Sartrouville et Maisons-Laffitte jusqu'au 6 novembre, de lundi à vendredi à partir de 21h20. L'arrêt à Nanterre-Université sera également supprimé pendant cette même période, ajoutant une contrainte supplémentaire pour les usagers de ce secteur.

Conséquences sur les lignes N et P

La ligne N du Transilien subira plusieurs coupures nocturnes. Du 2 au 5 novembre, de lundi à vendredi à partir de 22h58, le trafic sera suspendu entre la gare Montparnasse et Dreux. Du 2 au 10 novembre, de lundi à jeudi à partir de 23h35, la liaison vers Rambouillet sera interrompue. Entre le 2 et le 6 novembre, de lundi à vendredi à partir de 23h10, les voyageurs ne pourront pas circuler entre Montparnasse et Plaisir-Grignon.

Enfin, la ligne P connaîtra des interruptions le week-end à partir de 23 heures jusqu'au 6 décembre, entre la gare de l'Est et Château-Thierry. Ces perturbations sur le réseau ferroviaire visent à assurer la maintenance indispensable pour garantir la sécurité et la fiabilité future du transport public francilien.