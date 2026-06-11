Élu·es de plusieurs communes rurales dans le Pays de la Loire se sont mobilisés contre une hausse de 90% du tarif du transport scolaire. Ils ont écrit à la présidente de la Région Pays de la Loire pour leur désaccord sur cette décision. Les familles qui ne peuvent pas payer ce montant risquent de ne plus prendre le car ou s’arrangeront entre elles pour emmener les enfants à l’école. Certaines pourraient même enlever leurs enfants de l’école pour les inscrire sur celles de leurs lieux de travail.

Transport scolaire en Pays de la Loire : face à une hausse de 90% du tarif, ces élus montent au créneau Présidente du Sivos du Lorouër, Jocelyne Gouchet, a écrit à la présidente de la Région Pays de la Loire pour lui dire son désaccord sur la hausse du coût du transport scolaire .

Dans ce regroupement pédagogique du sud de la Sarthe, la hausse du prix du transport scolaire ne passe pas Une évolution du coût qu’ont déjà dénoncé des collectivités en Sarthe. Et c’est le cas aujourd’hui du Sans concertation, ni anticipation aucune, faire passer la charge du coût du transport scolaire annuel d’un enfant en maternelle et primaire àen une seule fois, est simplement inenvisageable pour les élus que nous sommes.

Dans ce Sivos, qui regroupe les communes de Saint-Pierre et Saint-Vincent du Lorouër et Pruillé-l’Éguillé, quasiment tous les élèves, au nombre de 117, prennent le car. Toutes les familles sont concernées. Il n’est pas acceptable que nos communes rurales soient encore une fois. Punies d’être loin de tout, punies parce que nous faisons le choix de croire que la ruralité est une valeur forte.

Cette année, le Sivos a aidé les familles en prenant 35 des 90 € du coût du transport, par enfant, à sa charge. mis à l’équilibre grâce aux participations financières des communes, n’est plus en mesure d’assurer cette charge. à cette décision unilatérale de la Région. Les familles qui ne peuvent pas payer une telle somme par enfant ne prendront plus le car ou s’arrangeront entre elles pour emmener les enfants à l’école.

Pire, certaines n’hésiteront pas non plus à enlever leurs enfants de nos écoles pour les inscrire sur celles de leurs lieux de travail. À terme, c’est la mort de nos écoles. Forte augmentation du tarif du transport pour les écoliers : le coup de gueule de ces communes rurales Nous restons attentifs aux remontées des territoires et des familles.

La Région a toujours su concilier équité entre usagers, qualité du service et maîtrise de l’argent public : c’est dans cet esprit qu’elle continuera d’avancer sur ce dossier. La collectivité poursuit : Les transports scolaires que la Région organise, concernent par nature les territoires ruraux. Chaque jour, ce sont plus de transportés en dehors des agglomérations.

Parler d’une remise en cause de la ruralité n’a donc pas de sens, et notre responsabilité est claire : garantir ce service public essentiel, de qualité, partout sur le territoire, dans la durée. Un service qui est financé à plus de 85 % par la Région (coût réel de 1000000000000000000 €).

Un communiqué de presse du groupe Ecologie ensemble Solidaire et Citoyenne de la Région des Pays de la Loire reçu ce mardi 9 juin, les élus expliquent que La Région a annoncé procéder à un lissage de l’augmentation du tarif spécifique aux enfants scolarisés en RPI : 117 € cette année, 171 € en 2028/2029. Un premier recul de la majorité permis grâce à la mobilisation des élu·es locaux, des citoyen·nes, des syndicats et des oppositions de gauche et écologiste au Conseil Régional.

Pourtant, le groupe l’Écologie Ensemble ne peut se satisfaire d’un simple report de l’augmentation, qui finira par peser sur les mêmes publics et appelle la majorité à annuler cette augmentation. Christelle Morançais dit lisser l’augmentation sur trois ans et avoir écouté les citoyen·nes et les élu·es. C’est faux. Si elle l’avait fait, elle aurait renoncé à augmenter le tarif RPI tout court.

Le Sivos de la Vallée des Moulins, qui regroupe les communes de Courdemanche, Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée, se joint au combat du RPI voisin. Sa présidente, Katia Daguenet, explique avoir fait un courrier de protestation à la Région contre cette hausse annoncée. On en discutera à notre prochain conseil syndical prévu le 22 juin 2026 à Saint-Georges. Ce Sivos prend aujourd’hui en charges scolaires par enfant.

Cette somme (45 €) est remboursée aux familles dans l’année scolaire. La collectivité s’était saisie du problème, en interpellant des élus de la Région des Pays de la Loire. Une nouvelle décision devrait être prise lors d’une prochaine réunion du conseil régional, en date du 25 juin. La mesure est en vigueur et concerne 110 000 élèves au quotidien sur le territoire régional.

Cette mesure bénéficie à près de 80 000 familles et représente un effort financier depar an pour la Région. Les conditions pour en bénéficier : être domicilié dans la Région, être inscrit dans un établissement scolaire public ou privé, et s’inscrire au service de transports scolaires Rémi. Seuls les frais de gestion restent à la charge des familles, soit 25 € par enfant dans la limite de 50 €





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