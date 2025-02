Transport des contrebasses autorisé sur les TGV Inoui

La SNCF autorise désormais le transport des contrebasses à bord des TGV Inoui sans frais, après une expérimentation concluante. Cette décision réjouit les musiciens et les organisations professionnelles qui dénonçaient auparavant les difficultés et les amendes liées au transport de ces instruments.

Les contrebassistes ont enfin de bonnes nouvelles! Fini le stress des amendes et des refus d'embarquement : la SNCF autorise désormais, sans frais, le transport des contrebasses à bord des TGV Inoui, sous certaines conditions. Cette décision intervient après une expérimentation menée entre juillet et décembre 2023, jugée « positive » et « concluante » par SNCF Voyageurs et le ministère de la Culture.Jusqu\'à présent, la situation était problématique.

Depuis 2021, la SNCF considérait ces instruments comme des « bagages encombrants et hors norme », rendant les déplacements des musiciens difficiles et les exposant à une amende de 130 euros pour bagage hors format. Des artistes avaient été verbalisés ou empêchés d'accéder à leur train, conduisant les organisations professionnelles à s'opposer à cette politique.Désormais, les contrebasses sont autorisées à bord des TGV Inoui, à condition d'être transportées « sous housse souple » et de ne pas dépasser 1,95 mètre (housse comprise). Elles devront être placées dans des « emplacements adaptés », situés en première classe pour les TGV à double niveau et en seconde classe pour les TGV à simple niveau. Toutefois, une seule contrebasse pourra être accueillie par train pour des raisons de sécurité. Si un instrument est déjà présent à bord, le musicien devra attendre le prochain train. Les voyageurs concernés devront réserver des places situées à proximité de leur instrument et sont invités à privilégier les horaires de circulation en période creuse. Pour le syndicat Scène Ensemble, cette annonce constitue une « avancée majeure » qui « vient clore un combat de longue haleine pour garantir aux professionnels de la musique un accès équitable aux transports ferroviaires et la reconnaissance des instruments comme un outil de travail ».





