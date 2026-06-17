Transplantation pulmonaire réussie pour la princesse Mette-Marit de Norvée

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège a subi une transplantation pulmonaire avec succès, selon le Palais royal. Elle souffrait d'une maladie pulmonaire grave qui l'avait conduite sur la liste d'attente pour une greffe. Son état healthiériré nécessite encore des semaines d'hospitalisation. Dans le même temps, son fils Marius Borg Høiby, récemment condamné pour de multiples infractions, a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée et a été brièvement hospitalisé avant de retourner en prison.

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège a bénéficié d'une transplantation pulmonaire qui s'est déroulée avec succès, a annoncé le Palais royal norvégien le mercredi 17 juin.

Cette interventionétait attendue depuis que la princesse, mariée au prince Haakon, avait été placée sur la liste d'attente pour une greffe en raison de l'aggravation de sa maladie pulmonaire. Selon les déclarations du docteur Are Holm, chef du service pneumologie à l'hôpital national d'Oslo, l'évolution de la maladie était devenue grave, justifiant une transplantation dans les plus brefs délais.

L'opération, réalisée par l'équipe du docteur Arnt Fiane, responsable du service de chirurgie thoracique du même établissement, constitue une étape cruciale dans le traitement de la patiente. Comme pour tout greffé récent, la princesse demeurera hospitalisée pendant plusieurs semaines afin de permettre l'ajustement des médicaments, la surveillance des éventuelles complications et la mise en place d'un programme de réadaptation. Cette période de convalescence est indispensable pour assurer le succès à long terme de la greffe.

Malgré son état de santé fragile, Mette-Marit avait tenu à participer aux célébrations de la fête nationale norvégienne le 17 mai dernier, mais elle avait dû quitter les festivités plus tôt que prévu, ce qui avait suscité une vive inquiétude parmi la population. Après cette épreuve médicale majeure, la princesse peut désormais espérer retrouver une meilleure qualité de vie, même si son rétablissement complet demandera du temps et de la patience.

Cependant, alors que sa santé semble en voie d'amélioration, la famille royale continue de faire face à d'autres défis personnels. Le fils aîné de la princesse, Marius Borg Høiby, a récemment été condamné à une peine de prison pour plusieurs infractions, notamment des accusations de viol. Sur un total de 40 chefs d'accusation initialement retenus, il a été reconnu coupable de 34 des 38 chefs maintenus à son encontre.

Peu après cette condamnation, l'administration pénitentiaire avait proposé une sortie temporaire sous haute surveillance, une décision qui avait brièvement ravivé l'espoir d'un assouplissement de sa situation. Mais la Cour d'appel d'Oslo a finalement annulé cette mesure le 10 juin, estimant qu'il existait toujours un risque élevé de récidive.

À la suite de ce rejet judiciaire, Marius Borg Høiby a été hospitalisé pendant près de trois jours avant de réintégrer sa cellule le 12 juin, selon des déclarations faites à la radio NRK. Ces péripéties judiciaires et médicales ajoutent une charge émotionnelle supplémentaire pour la princesse Mette-Marit, déjà éprouvée par sa propre maladie. En dépit de ces épreuves, le couple royal continue d'assumer ses obligations publiques lorsqu'il le peut.

Le prince Haakon et la princesse Mette-Marit ont notamment visité en septembre 2024 le parc Stiftsgardsparken, l'école Lilleby Skole et le théâtre Rosendal à Trondheim, dans le comté de Sør-Trøndelag. Ils ont été photographiés riant ensemble, soutenant mutuellement leur bras, et participant à des activités sociales comme le service de repas dans un centre de jeunesse.

Leur présence régulière à des événements tels que le banquet du prix Nobel de la paix témoigne de leur engagement envers les causes internationales, même au milieu des difficultés personnelles. Le public norvégien, qui avait exprimé son inquiétude pour la santé de la princesse, peut désormais se réjouir du succès de l'opération, tout en restant attentif à l'évolution de l'affaire concernant le fils de la princesse, qui continue de défrayer la chronique





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transplantation Pulmonaire Princesse Mette-Marit Norvège Maladie Pulmonaire Greffe Marius Borg Høiby Condamnation Libération Conditionnelle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le fils de Mette-Marit de Norvège condamné à quatre ans de prison pour violMarius Borg Høiby, le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège, a été reconnu coupable de viols, violences répétées, menaces et infractions au code de la route.

Read more »

La princesse Mette Marit de Norvège a reçu une transplantation 'réussie' des poumonsLa princesse héritière de Norvège, Mette Marit a subi 'avec succès' une transplantation pulmonaire à Oslo.

Read more »

La princesse Mette-Marit de Norvège a subi une transplantation 'réussie' des poumonsLa princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a subi avec succès une greffe des poumons, selon le Palais royal. Atteinte d’une forme rare de fibrose pulmonaire depuis plusieurs années, elle doit désormais observer plusieurs semaines d’hospitalisation, tandis que son époux, le prince héritier Haakon, allège son agenda pour l’accompagner.

Read more »

Atteinte d’une forme rare de fibrose, la princesse héritière de Norvège Mette-Marit a subi une transplantation « réussie » des poumonsAtteinte d’une forme rare de fibrose pulmonaire, la princesse héritière de Norvège a été opérée avec succès après avoir été placée sur liste d’attente au début du mois de juin

Read more »