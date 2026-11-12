Transmission du Petit Nice : Gérald Passedat cède son étoilé à la famille Saadé

Gérald Passedat annonce la transmission de son restaurant Le Petit Nice à la famille Saadé, propriétaire de La Provence, marquant une nouvelle ère pour l'établissement marseillais.

Gérald Passedat, chef emblématique de la gastronomie marseillaise, a officiellement annoncé la transmission de son restaurant Le Petit Nice à la famille Saadé, propriétaire du groupe La Provence. Cette décision majeure intervient alors que l'établissement se rapproche de son cent-dixième anniversaire, ouvert en 1917 par Germain et Lucie Passedat. Le chef déclare qu'il est temps de tourner une page après cinquante ans de carrière fulgurante au sein de cette institution.

Une transmission fondée sur l'amitié familiale

La décision de Gérald Passedat repose sur des liens personnels forts avec la famille Saadé. Son père, Jean-Paul Passedat, entretenait une amitié étroite avec Jacques Saadé, qui réservait régulièrement sa table au restaurant. Cette proximité a évolué vers une collaboration entre Rodolphe Saadé et le chef, unis par leur passion commune pour le territoire marseillais et l'excellence culinaire.

Also read Grands-parents : pourquoi laisser parfois son petit-enfant choisir l’activité change la relation

Gérald Passedat souligne que cette transmission est une évidence. Il souhaite que Rodolphe Saadé et son épouse Tanya prolongent l'histoire du restaurant avec la même ambition d'excellence. Le chef compte rester à leurs côtés pour accompagner cette nouvelle démarche, garantissant ainsi la continuité du savoir-faire et de la vision du lieu historique.

Une carrière couronnée de succès reconnus

Pendant ses cinquante années à la tête de l'établissement, Gérald Passedat a marqué l'histoire culinaire française. Il a obtenu trois étoiles au guide Michelin en 2008 et a reçu cinq toques au guide Gault & Millau, avec une note de 19 sur 20 obtenue récemment en 2027. Ces distinctions reflètent une cuisine méditerranéenne ancrée dans son paysage, respectueuse des saisons, de la pêche locale et des poissons frais.

Advertisement

Le chef exprime sa gratitude envers ses équipes, sa famille, les pêcheurs et ses partenaires qui ont contribué à ce succès. Il se dit fier d'avoir fait de Marseille une grande destination gastronomique internationale. Sa cuisine, qui prône le bien manger et le respect des produits, a été défendue avec persévérance pour faire entendre cette voie auprès d'un large public.

Une renaissance architecturale prévue en février

La famille Saadé a confirmé que Rodolphe Saadé souhaitait que Gérald Passedat reste à ses côtés en tant que conseiller spécial. Cette transition marque le début d'une nouvelle étape destinée à magnifier l'établissement. Une phase de travaux importante sera engagée dès le début février pour assurer la renaissance du Le Petit Nice.

Gérald Passedat cite l'adage de son père : les murs restent, les âmes s'envolent. Cette rénovation visuelle et structurelle s'inscrit dans la volonté de préserver l'âme du lieu tout en modernisant ses infrastructures. Le chef espère que ces perspectives permettront de continuer à faire découvrir une gastronomie ouverte sur la mer et respectueuse de son environnement naturel unique.

Un héritage professionnel et humain durable

Outre les distinctions culinaires, l'héritage de Gérald Passedat inclut la formation de nombreuses générations de professionnels. Il a accompagné des chefs, des sommeliers et des maîtres d'hôtel, contribuant ainsi au rayonnement de tous les corps d'état du système hôtelier. Cette transmission humaine est, selon lui, aussi importante que la transmission économique de l'entreprise.

Advertisement

L'annonce de cette passation de pouvoir suscite une grande attention dans le milieu gastronomique. La collaboration entre la famille Passedat et la famille Saadé promet de sécuriser l'avenir de l'un des restaurants les plus prestigieux de Marseille. Le restaurant continue d'être une référence pour ceux qui cherchent une cuisine de qualité, authentique et profondément liée à son terroir méditerranéen.