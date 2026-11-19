À Courménil, Camille Dutheil a repris le rôle de porte-drapeau de son grand-père Bernard Cholet après 37 ans de service, symbolisant une transmission mémorable lors de la cérémonie du 11-Novembre.

La cérémonie du 11-Novembre qui s'est tenue au monument aux morts de Silly-en-Gouffern a revêtu une signification particulière cette année en raison de la transmission symbolique du drapeau. Cette commémoration a réuni les autorités publiques, les porte-drapeaux et près de 80 habitants pour rendre hommage à la mémoire collective. L'événement a permis de saluer les 37 années d'engagement de Bernard Cholet, ancien porte-drapeau de la commune de Courménil, tout en célébrant le début du mandat de sa petite-fille, Camille Dutheil.

Un héritage de 37 ans au service de la mémoire

Bernard Cholet, né en 1935, a laissé une trace indélébile dans l'histoire locale de Courménil grâce à son dévouement sans faille. Son parcours militaire, entamé en 1955 avec son appel sous les drapeaux, a été marqué par un service de vingt-huit mois en Algérie, une période éprouvante qui a coïncidé avec la disparition de son père. Malgré les difficultés, il a reçu une permission d'un mois avant de reprendre le chemin du service. De retour à la vie civile, il s'est installé à Courménil, y fondant une famille tout en consacrant une part essentielle de son temps au devoir de mémoire.

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Son engagement civique s'est concrétisé par 37 ans de port du drapeau lors des cérémonies officielles. Il a débuté cette fonction en tant que remplaçant avant de devenir titulaire, assumant également la présidence des anciens combattants de Courménil après avoir succédé à M. Liberg. Cette longévité exceptionnelle dans ses fonctions a été reconnue officiellement lors de cette commémoration, Bernard Cholet recevant une médaille en guise de récompense pour son service ininterrompu et son attachement aux valeurs républicaines.

Une succession naturelle et émouvante

La relève a été confiée à Camille Dutheil, sa petite-fille, trois ans avant la cérémonie de cette année. Cette décision était rendue nécessaire par l'âge avancé de Bernard Cholet, qui ne peut désormais plus marcher sans l'aide d'une canne. Le choix de sa petite-fille s'est imposé comme une évidence naturelle, renforçant les liens familiaux autour d'un symbole fort de la République. Bernard Cholet a tenu à rassurer Camille sur les contraintes liées à cette fonction, lui précisant qu'elle ne pourrait pas toujours être présente lors des cérémonies, un désengagement qu'il avait lui-même dû composer avec tout au long de sa carrière.

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Pour Camille Dutheil, cette opportunité représente l'aboutissement d'un parcours commencé dès l'enfance. Elle accompagnait déjà son grand-père lors des commémorations bien avant de prendre elle-même le rôle de porte-drapeau. " J'étais déjà très fière que mon papy soit porte-drapeau ", confie-t-elle, soulignant l'honneur qu'elle a ressenti lorsqu'il lui a demandé de le remplacer. Aujourd'hui, à travers le port du drapeau de Courménil, elle perpétue un engagement qui reste pour elle un souvenir d'enfance précieux et une source de fierté personnelle.

La reconnaissance de la communauté locale

Les portes-drapeaux ont formé une haie d'honneur autour de Bernard Cholet lors de cette journée, saluant collectivement son quart de siècle de service. Cette mise en scène a permis de rendre visibles les sacrifices et l'abnégation des anciens combattants, tout en honorant la continuité de la tradition. Camille Dutheil a exprimé sa joie de partager ce moment crucial avec son grand-père, qui était présent pour voir son insigne. " J'étais très fière qu'il soit là aujourd'hui pour voir mon insigne ", a-t-elle déclaré, illustrant la dimension intime et familiale de cette cérémonie publique.

Bernard Cholet, de son côté, se réjouit de voir la mission poursuivie par sa petite-fille, qu'il qualifie de modèle. " Je suis heureux qu'elle m'ait remplacé. Je la félicite ", a-t-il affirmé avec fierté. Au-delà de cette belle histoire familiale, l'ancien porte-drapeau insiste sur l'importance de transmettre cet engagement aux jeunes générations. " Il faut que cela continue, que nos jeunes continuent à porter le drapeau ", plaide-t-il, considérant cette fonction comme un vecteur essentiel de lien social et de respect pour l'histoire. Cette cérémonie du 11-Novembre a ainsi servi de pont entre les époques, reliant l'expérience de 1955 aux responsabilités assumées aujourd'hui par la nouvelle génération.