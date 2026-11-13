Transition Elements : consultation publique sur le projet de lithium dans l'Hérault

Transition Elements AS lance la consultation publique pour son permis de lithium dans l'Hérault de novembre 2026 à décembre 2026. Découvrez les dates et enjeux.

La société norvégienne Transition Elements AS franchit une étape majeure dans son projet d'exploration géologique. La demande de permis exclusif de recherche de lithium, déposée initialement en octobre 2023, entre désormais dans sa phase de consultation publique. Cet événement crucial concernera vingt-deux communes situées dans le Cœur d'Hérault et s'étalera sur un mois précis.

Le processus administratif a connu plusieurs validations depuis son lancement. Le dossier a été jugé recevable le 18 décembre 2024 par les autorités compétentes. Suite à un avis de mise en concurrence, la demande de permis exclusif de recherche pour l'entreprise norvégienne a été officialisée en avril 2025. Cette validation intervient après l'examen minutieux des dossiers techniques et environnementaux.

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Calendrier de la consultation publique

La consultation du public est officiellement programmée du lundi 16 novembre au 16 décembre 2026 inclus. Cette période permet aux élus locaux et aux administrés d'exprimer leur avis sur le projet de manière dématérialisée. Le dossier complet sera mis à disposition sur le site du ministère de l'économie pour garantir la transparence des informations accessibles.

En parallèle de cette plateforme en ligne, une conférence d'information sera organisée le mercredi 18 novembre à 19 h. Ce rendez-vous aura lieu au Bosc et est ouvert à l'ensemble des habitants intéressés par les implications de cette prospection minière potentielle. L'événement vise à répondre aux questions techniques et contextuelles des citoyens.

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Acteurs institutionnels et entreprise

La conférence d'information réunira plusieurs parties prenantes clés de ce dossier sensible. La sous-préfète de Lodève, Célia Pouget, présidera la séance aux côtés des services de l'État. La société Transition Elements AS, à l'origine de la demande, sera également présente pour exposer son projet.

Les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) participeront à cette réunion informative. Cette présence conjointe vise à fournir une vue d'ensemble précise des obligations réglementaires et des impacts potentiels liés aux travaux d'exploration prévus dans la région.

Perspectives et décision finale

Le permis exclusif de recherches concerne uniquement des travaux d'exploration destinés à identifier d'éventuels gisements. Il ne confère pas le droit immédiat d'exploitation mais autorise des prélèvements ou sondages sous réserve d'autorisations environnementales supplémentaires. Les collectivités concernées seront consultées lors de ces phases ultérieures.

Une enquête publique sera organisée sous l'autorité d'un commissaire enquêteur si des travaux de recherche de type prélèvements ou sondages sont effectués. Cette procédure garantit un contrôle strict des impacts environnementaux avant toute action concrète sur le terrain. Le ministre chargé des mines rendra sa décision d'accorder ou de refuser le permis exclusif de recherche début 2027. Cette attente prolongée suscite des échanges intenses entre les partisans du développement énergétique et les défenseurs de l'environnement local. Les réunions antérieures avec les élus des trois communautés de communes n'étaient pas ouvertes au public, ce qui a critiqué le collectif Delit-Thium.