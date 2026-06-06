Transfert : Álex Grimaldo, une aubaine à 10M€ pour le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid

Le latéral gauche du Bayer Leverkusen, en fin de contrat dans un an, pourrait quitter l'Allemagne pour seulement 10 millions d'euros. Ses performances offensives et son profil intéressent fortement le Barça et l'Atlético.

Le FC Barcelone, bien que déjà très actif sur le marché des transferts avec l'arrivée d'Anthony Gordon, continue de surveiller les opportunités intéressantes. Un profil attire particulièrement l'attention : celui d'Álex Grimaldo, latéral gauche du Bayer Leverkusen .

Son contrat se termine en juin 2027, mais il entamera bientôt sa dernière année, incitant le club allemand à envisager une vente cet été pour éviter un départ gratuit dans un an. Le prix demandé, environ 10 millions d'euros, est jugé très attractif pour un joueur de son calibre, dont la valeur marchande est proche du double. À 30 ans, Grimaldo réalise une saison exceptionnelle, confirmant son statut de défenseur offensif de premier plan en Europe.

Depuis son arrivée libre de Benfica en 2023, il a accumulé des statistiques remarquables : 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces performances n'ont pas échappé aux grands clubs espagnols. L'Atlético de Madrid suit attentivement l'évolution du joueur, tout comme le Barça, qui le connaît bien pour l'avoir formé à La Masia avant son départ pour le Portugal en 2016. Pour Barcelone, la question du poste d'arrière gauche est en réflexion.

L'avenir du jeune Alejandro Balde, bien que talentueux, suscite quelques interrogations après une saison irrégulière et l'arrivée de João Cancelo en janvier. Un départ de Balde ouvrirait la porte à un recrutement expérimenté, et Grimaldo correspondrait parfaitement à ce besoin : un joueur mature, connaissant le football espagnol, et disponible à un prix raisonnable. L'Atlético, quant à lui, cherche aussi à renforcer ses options défensives et voit en Grimaldo une solution immédiate à un coût maîtrisé.

La combinaison d'un contrat arrivant à échéance, d'un prix réduit et d'un niveau de jeu élevé fait de ce transfert l'une des affaires potentielles majeures de l'été en Liga. Les discussions pourraient s'accélérer dans les semaines à venir, surtout si le Bayer Leverkusen décide de profiter de la concurrence pour déclencher une vente rapide





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