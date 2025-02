Transfert de Wikie et Keijo : L'Europe mobilisée pour un sanctuaire

La ministre de la Transition écologique souhaite créer un sanctuaire européen pour les dauphins Wikie et Keijo, menacés de transfert vers Loro Parque en Espagne. La décision suscite une vive controverse entre les associations de défense des animaux qui dénoncent les mauvaises conditions de vie dans les delphinariums et le gouvernement français qui cherche une solution à court terme.

Le sort des derniers pensionnaires du Marineland d'Antibes suscite une vive controverse, entre les pressions des associations de défense des animaux et les décisions politiques. Alors que Wikie et Keijo pourraient être transférés vers le delphinarium espagnol de Loro Parque , la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, veut mobiliser l'Europe pour leur offrir une alternative.

Vendredi, elle a exprimé son opposition à « tout transfert vers un site qui n'est pas adapté pour accueillir des dauphins ou des orques ». Elle compte maintenant s'appuyer sur des projets en Grèce et en Italie pour créer un sanctuaire européen. « Je ne vous dis pas que ça va marcher, mais qui ne tente rien n'a rien », a-t-elle déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.Les conditions de vie à Marineland sont dénoncées par l'ONG One Voice comme étant « pires qu'à Marineland » pour les orques de Loro Parque, tandis que Sea Shepherd France parle de « trahison ». « Nous avons remis au ministère un rapport détaillé sur les conditions terribles de détention à Loro Parque, où quatre orques sont mortes ces quatre dernières années », alerte l'ONG, qui souligne également une plainte en cours contre le parc espagnol concernant l'orque Morgan. Face aux critiques, le ministère de la Transition écologique avait, au printemps 2024, lancé un appel à déclaration d'intérêt pour trouver une solution alternative. Cinq propositions de sanctuaires ont été étudiées, mais aucune n'était immédiatement prête. Un rapport ministériel a alors suggéré le transfert vers Loro Parque comme seule option disponible à court terme.Sea Shepherd France assure travailler depuis un an sur des alternatives, en collaboration avec d'autres associations et experts internationaux. L'ONG avait proposé un site en France, mais le ministère des Armées a mis son veto. « Nos projets de sanctuaires en Europe sont déjà bien avancés et ne se heurtent qu'à des verrous administratifs que la coopération européenne pourrait très bien lever », plaide l'organisation, appelant la France à initier une dynamique continentale pour mettre fin à la captivité des cétacés.





