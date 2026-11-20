La copropriété de l'Arbalestière au Pontet devient propriété publique. Décision unanime du conseil municipal de décembre 2025 pour mettre fin à cette situation anachronique.

La municipalité du Pontet, sous l'impulsion de son maire Joris Hébrard, officialise le transfert définitif de la copropriété du lotissement de l' Arbalestière vers le domaine public routier communal. Cette opération administrative majeure, votée à l'unanimité par le conseil municipal lors de sa séance de décembre 2025, vise à résoudre une situation juridique complexe qui perdure depuis plusieurs décennies. En intégrant ces voies privées et leurs équipements annexes au patrimoine public, la ville marque la fin d'une gestion anachronique qui avait marqué le quartier depuis sa création.

Clôture d'un dossier historique des années soixante-dix

Le maire Joris Hébrard souligne que ce classement dans le domaine public constitue l'aboutissement d'un procès administratif très ancien. L'histoire remonte véritablement à 1979, date à laquelle une première délibération avait déjà été adoptée dans le sens d'une telle reprise, mais sans effet concret immédiat. Pour René Offner, membre fondateur du conseil syndical initial de la copropriété qui existait depuis 1974, ce transfert entérine un acte de fait qui s'imposait naturellement. Cette décision permet donc de tourner la page d'une histoire locale longue de plus de quarante-cinq ans.

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Impacts concrets sur la gestion urbaine et la circulation

Concernant les inquiétudes légitimes des habitants sur les modifications immédiates du cadre de vie, la réponse est nuancée mais claire sur le plan réglementaire. Le code de la route s'applique de manière identique que les voies soient classées dans le domaine public ou le domaine privé, dès lors qu'elles restent ouvertes à la circulation publique. De plus, ce nouveau statut n'entraîne aucun retrait obligatoire des clôtures existantes ni aucune démolition des constructions privées. Les propriétaires conservent ainsi leur droit de jouissance sur leurs parcelles et leurs aménagements respectifs.

En revanche, le transfert offre à la Ville du Pontet des marges de manœuvre élargies pour l'entretien courant. Jusqu'à présent, l'administration se limitait à des interventions ponctuelles comme le désherbage ou le rebouchage des nids de poule, bien qu'elle assume déjà ces charges par solidarité de quartier. Avec le nouveau statut, la municipalité pourra intervenir de manière pleine et entière sur l'ensemble de la voirie, garantissant une maintenance plus systématique et standardisée des infrastructures publiques.

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Calendrier de l'enquête publique et rôle du commissaire

Afin d'assurer la transparence totale de cette procédure et de recueillir les dernières observations, une enquête publique est organisée en amont de l'arrêté final. Le commissaire-enquêteur Joan Alpini, géographe de profession, se tiendra à la disposition du public pour répondre à toutes les interrogations techniques ou juridiques. Cette mission d'intérêt général débute officiellement le 23 novembre et se poursuit selon un calendrier précis établi par les services de l'État.

Les citoyens du quartier disposent de trois créneaux spécifiques pour rencontrer directement le commissaire-enquêteur Joan Alpini. La première audience publique aura lieu le 23 novembre de 10 heures à 12 heures. La seconde session est prévue le 1er décembre de 9 heures à 12 heures. Enfin, une dernière rencontre est programmée le 8 décembre de 14 heures à 16 heures. Ces rendez-vous se dérouleront exclusivement en mairie, offrant un cadre formel pour l'expression des usagers.

Consultation des documents et suite de la procédure

Parallèlement aux séances en présentiel, l'intégralité du dossier d'enquête publique est accessible en ligne pour faciliter la veille des riverains. Les pièces administratives détaillées peuvent être consultées directement sur le site officiel de la Ville du Pontet. Cette transparence numérique complète les accès physiques disponibles en mairie, permettant à chacun de prendre connaissance des détails techniques du transfert avant la clôture de la procédure.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur Joan Alpini rédigera un rapport final assorti de ses conclusions et recommandations. La municipalité du Pontet devra ensuite examiner ces éléments avant de prendre la décision finale de classement définitif dans le domaine public. Cette étape garantit que toutes les voices ont été entendues et que la décision du maire Joris Hébrard s'appuie sur un cadre démocratique et légal rigoureux.