La Métropole de Tours annonce le report de la ligne 2 à 2030. Le budget atteint 528 millions d'euros en raison de contraintes techniques et administratives.

La Métropole de Tours a officiellement confirmé un nouveau retard majeur pour le projet d'infrastructure ferroviaire urbain qui structure la mobilité locale. Le Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) a annoncé lors d'un point d'étape程序 ce jeudi 19 novembre que la mise en service de la deuxième ligne de tramway à Tours sera déplacée de deux années, la rendant opérationnelle à partir de 2030 seulement.

Ce report significatif s'accompagne d'une révision à la hausse substantielle de l'enveloppe financière globale dédiée à cet ouvrage d'art urbain. Le coût total du projet a été alourdi de 33 millions d'euros par rapport aux estimations initiales, faisant passer le budget prévisionnel d'un montant de 495 millions d'euros à une somme finale de 528 millions d'euros pour l'ensemble des travaux et du matériel roulant.

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Facteurs techniques et administratifs du retard

Les autorités de la Métropole de Tours identifient une convergence de difficultés techniques et administratives comme causes principales de cette perturbation du calendrier initial. Un décalage de six mois a été enregistré dans l'obtention des diverses autorisations nécessaires par rapport au planning de départ, ce qui a eu un effet d'entraînement immédiat sur l'ensemble des chantiers prévus.

Sur le plan technique, la Métropole de Tours précise que des contraintes ont émergé lors de l'ouverture des tranchées destinées aux travaux de déviation des réseaux souterrains. Les responsables du Syndicat des mobilités de Touraine ont également dû faire face à des aléas imprévus, notamment la présence de terres polluées sur certains tronçons du tracé prévu.

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La complexité s'est accentuée par la découverte de réseaux existants qui ne se trouvaient pas à l'emplacement initial prévu lors de la conception. Cette situation a nécessité la programmation de renouvellements de réseaux non prévus initialement dans le cahier des charges, générant des surcoûts et des délais supplémentaires pour les équipes d'ingénierie en charge du projet.

Justification financière et stratégie de financement

Malgré cette augmentation budgétaire notable, la Métropole de Tours se veut rassurante sur la maîtrise des dépenses globales. La collectivité indique que les coûts des travaux, à l'issue des appels d'offres, restent globalement conformes aux estimations techniques, et précise que le coût du matériel roulant est même inférieur au budget prévisionnel initial.

La progression méthodique du projet permettrait de réduire les incertitudes, entraînant une diminution de la part du budget consacrée aux aléas financiers. Ce mécanisme de sécurisation des coûts vise à rassurer les contribuables et les partenaires financiers sur la viabilité à long terme de l'investissement public.

Le financement de cette infrastructure de transport repose principalement sur des emprunts contractés par la Métropole auprès d'institutions financières prestigieuses. La Banque européenne d'investissement contribue à hauteur de 100 millions d'euros, tandis que la Banque des Territoires apportent 170 millions d'euros pour soutenir ce projet d'envergure régionale.

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Intégration et impact local

Un autre facteur technique ayant impacté le calendrier concerne l'intégration de travaux complémentaires de réparations et d'entretien des ponts sur le Cher. La Métropole de Tours présente cette intégration comme une démarche d'économies ultérieures pour la collectivité locale, bien qu'elle ait inévitablement un impact direct sur le calendrier de livraison final.

Les subventions publiques restent également un pilier essentiel de l'opération, avec un apport de 68,74 millions d'euros provenant de l'État et de la Région. Ces fonds publics viennent compléter le financement par la dette et le budget propre de Tours Métropole Val de Loire, assurant la cohérence économique du projet.

Le Syndicat des mobilités de Touraine a dû gérer l'ensemble de ces aléas tout en maintenant le cap sur l'objectif de desservir les quartiers prioritaires et les pôles d'activité économique de l'agglomération. Le nouveau calendrier de 2030 marque un tournant dans la stratégie de mobilité durable de l'agglomération tourangaise, nécessitant une adaptation des habitudes de déplacement des usagers.