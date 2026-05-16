Traitement le coude joint pour les dyskinésies sévères chez les patients atteints de maladie de Parkinson

Une étude clinique a révélé que le traitement par l’amantadine en association avec la lévodopa pouvait réduire significativement le risque de développement de dyskinésies sévères chez les patients atteints de maladie de Parkinson traités par la même combinaison thérapeutique pour moins d'un an et ne souffrant pas encore de dyskinésies au début de l'étude. Les chercheurs ont observé une amélioration significative en termes de fatigue et de qualité de vie chez les patients traités par ce traitement combiné.

Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, le diagnostic ouvre souvent une longue traversée faite d'ajustements, d'incertitudes et d'espoirs mesurés. Plus de 270 000 personnes vivent en France avec cette maladie neurodégénérative progressive, dont les symptômes moteurs bouleversent peu à peu le quotidien.

Le poids silencieux des dyskinésies Depuis plus d'un demi-siècle, la lévodopa reste le traitement de référence. Son efficacité sur les symptômes moteurs est bien connue. Mais ce bénéfice a un revers : avec les années, certains patients développent des dyskinésies, ces mouvements involontaires parfois très invalidants qui peuvent rendre les gestes du quotidien imprévisibles, épuisants, voire socialement difficiles à vivre. Ces complications ne sont pas rares.

Selon le communiqué du réseau NS-PARK, elles peuvent concerner jusqu'à 1 patient sur 3 après quelques années, et davantage à plus long terme





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