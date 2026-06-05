Train de vie des princesses Beatrice et Eugenie questionne après loyers payés par la reine

Le train de vie des princesses Beatrice et Eugenie questionne après la révélation de leurs loyers longtemps payés par la reine Elizabeth II. De nouvelles révélations ont mis en lumière les avantages dont bénéficiait le prince Andrew à Royal Lodge et un rapport officiel pointe également les conditions de logement particulièrement favorables accordées à ses filles. Bien qu’elles n’exercent aucune fonction royale officielle, les deux princesses auraient occupé pendant des années des résidences de la Couronne à des conditions très avantageuses.

Le train de vie des princesses Beatrice et Eugenie questionne après la révélation de leurs loyers longtemps payés par la reine Elizabeth II. De nouvelles révélations ont mis en lumière les avantages dont bénéficiait le prince Andrew à Royal Lodge et un rapport officiel pointe également les conditions de logement particulièrement favorables accordées à ses filles.

Bien qu’elles n’exercent aucune fonction royale officielle, les deux princesses auraient occupé pendant des années des résidences de la Couronne à des conditions très avantageuses. Andrew fait déjà l'objet de critiques après la publication d'un rapport sur les conditions avantageuses dont il bénéficiait à Royal Lodge, de nouvelles révélations viennent alimenter la controverse. Cette fois, ce sont ses filles, les princesses Beatrice et Eugenie, qui se retrouvent au cœur des débats après la publication d'informations concernant leurs logements royaux





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