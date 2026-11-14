Trail des Roses 2026 : 14 614 euros collectés pour la lutte contre le cancer

La quatrième édition du trail des Roses de Pujaut a récolté 14 614 euros le 4 octobre 2026. Ces fonds seront remis à six organismes le 9 novembre.

La quatrième édition du trail des Roses de l'étang, organisée le 4 octobre 2026 à Pujaut, a permis de réunir une somme importante pour la cause de la santé. Ce événement, placé sous le signe d'Octobre rose, a démontré une nouvelle fois la capacité des habitants à se mobiliser généreusement. Plus de 14 000 euros ont été récoltés lors de cette journée dédiée.

Le total exact des fonds collectés s'élève à 14 614 euros. Cette somme sera consacrée à plusieurs organismes engagés dans la recherche et l'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer du sein. La remise officielle de ces dons s'est déroulée ce lundi 9 novembre, au Cellier des Chartreux à Pujaut.

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La remise des dons et les participants clés

Cette cérémonie de remise des fonds s'est déroulée dans une ambiance à la fois chaleureuse et empreinte d'émotion. Sandrine Soulier, maire de Pujaut, et le docteur André Mathieu, président du comité départemental du Gard de la Ligue contre le cancer, étaient présents pour saluer cette belle réussite collective. Autour des organisateurs, des bénévoles et des partenaires, ils ont honoré le travail accompli par tous.

Une redistribution ciblée vers six structures

Les fonds collectés ont été distribués à six structures qui interviennent chacune à leur manière dans la lutte contre la maladie. Le Réseau Sage a reçu 3 000 euros, tandis que 2 960 euros ont été attribués à une autre association non explicitement nommée dans le détail de la répartition précise. Enfin, l'association Les Roses Poudrées bénéficie de 1 676 euros, issus spécifiquement des recettes de la tombola.

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Des montants plus importants ont également été destinés à des projets de recherche spécifiques. 2 000 euros sont attribués à UCPVax, au CHU de Besançon. Par ailleurs, 1 000 euros ont été remis aux Roses du Sud. Cette répartition détaillée montre la volonté de soutenir à la fois la recherche médicale et l'accompagnement sur le terrain.

Un succès logistique grâce aux acteurs locaux

Derrière ce résultat financier se trouve une organisation mobilisant de nombreux acteurs locaux. Les bénévoles, les associations, les partenaires et les services municipaux ont largement contribué à faire de cette journée une réussite. Cette mobilisation collective permet de confirmer que la solidarité peut réellement faire la différence pour les malades.

La soirée de remerciements a été animée avec entrain et humour par Anne-Laure Vidal, adjointe chargée de la communication, et Marion Defrémont, secrétaire générale de la mairie. Une vidéo pleine de malice, réalisée par Jonathan Boucardey de la société Annadrone, a également été présentée. Elle mettait en avant les ouvertures d'ateliers d'artistes à Pujaut, Villeneuve-lez-Avignon et Les Angles.

Les perspectives pour les futures éditions

Avec cette quatrième édition et les plus de 14 600 euros redistribués, Pujaut confirme son engagement constant en faveur de cette cause. Un quiz concocté par les deux animatrices a apporté une touche supplémentaire de convivialité à la cérémonie. Une belle démonstration de solidarité qui donne déjà tout son sens aux prochaines foulées des Roses de l'Étang.