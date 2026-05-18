Trail des Plus Beaux Villages de France : une édition 2026 pleine de plaisir et d'émotion

Le trail des Plus Beaux Villages de France a réuni 64 coureurs sur 61 km à travers cinq bastides du Lot-et-Garonne, offrant un parcours convivial et sportif. Entre côtes redoutées et ambiance festive, l'épreuve s'impose désormais comme un rendez-vous sportif majeur. Avec une participation record et un vif succès, l'édition 2026 a remporté l'adhésion des sportifs de la région.

Le trail des Plus Beaux Villages de France a réuni 64 coureurs sur 61 km à travers cinq bastides du Lot-et-Garonne. Entre côtes redoutées et ambiance festive , l'épreuve s'impose désormais comme un rendez-vous sportif majeur .

L'édition 2026 a remporté un vif succès, ce week-end, auprès des sportifs de la région. Un final dans la bastide tournonnaise a permis aux participants de découvrir le 5Partis de Monflanquin, les coureurs ont rejoint Villeréal, où la première soirée festive était organisée, puis, dimanche, ils sont partis de Pujols pour rejoindre Penne-d'Agenais, puis une traversée de Dausse pour arriver à Tournon-d'Agenais.

Un après-midi dominical où la météo clémente a agrémenté cette fin de circuit quelque peu difficile avec la côte de Favols et la côte des Oies pour atteindre la porte de la ville avant de sillonner les rues et finir cette course au beau milieu de la place de la mairie. Sous les commentaires de Jérémy, l'animateur de cette manifestation, et les applaudissements du public, les participants se dirigaient ensuite vers le dernier ravitaillement pour reprendre un peu de force.

Avec soixante-quatre inscrits à chaque départ, ce trail de 61 km s'inscrit désormais comme une épreuve phare dans le département et même au-delà. L'édition était organisée en partenariat avec l'association 'Les Amis de la Bastide' et la municipalité de Tournon, avec l'appui de nombreux bénévoles. En fin d'après-midi, la remise des prix avait lieu, en présence notamment d'Emeline Rey, députée de la circonscription de Villeneuve-sur-Lot ; Jean-Jacques Brouillet, président de Fumel Vallée du Lot.

Les maires ou représentants de Villeréal, Monflanquin, Penne et Pujols étaient également présents. Dans les discours, tous se sont accordés à dire que cette manifestation sportive était l'opportunité aussi de découvrir le territoire, ses magnifiques paysages et villages, ce qui en fait une épreuve phare sur le calendrier des animations. Puis venait le temps des récompenses, les premiers de chaque épreuve ont reçu un trophée et un coffret-cadeau





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