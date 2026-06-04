Trail des Coteaux 2024 à Prayssas : trois distances, ramassage scolaire et appel aux bénévoles

Le 13 juin, le Trail des Coteaux animé par l'association Sport Nature des Coteaux de Prayssas propose des parcours de 7, 12 et 19 km, des randonnées balisées et le Challenge des écoles impliquant plus de 150 enfants. L'événement, qui attire plus de 1 000 participants, s'accompagne d'un appel à bénévoles pour soutenir l'organisation.

Le samedi 13 juin s'ouvre sur une journée exceptionnelle pour les passionnés de course et de randonnée dans la petite commune de Prayssas. L'association Sport Nature des Coteaux de Prayssas organise son Trail des Coteaux, événement qui attire chaque année plusieurs milliers de participants venus des environs et d'ailleurs.

Trois distances sont proposées aux coureurs, chacune avec un départ différencié afin de fluidifier le lancement des courses. Le premier parcours, de sept kilomètres, débute à 9 h 30 et serpente le long des collines verdoyantes, offrant à la fois des montées douces et des descentes techniques, idéales pour les coureurs de niveau intermédiaire.

Le second, plus exigeant, s'étend sur douze kilomètres et part à 9 h 35, mettant à l'épreuve l'endurance des athlètes grâce à des pentes plus raides et des sentiers caillouteux. Enfin, le parcours phare, d'une longueur de dix‑neuf kilomètres, démarre à 9 h 40 et représente le défi ultime pour les trailers aguerris, combinant de longues ascensions, des crêtes exposées et des descentes rapides, le tout dans un décor naturel préservé.

En sus des épreuves pour les coureurs, une offre destinée aux marcheurs et aux randonneurs est également prévue. À 9 h 45, deux randonnées balisées sont ouvertes : l'une de sept kilomètres, adaptée aux amateurs de marche légère, et l'autre de dix kilomètres, conçue pour ceux qui souhaitent explorer les sentiers plus longs tout en profitant du paysage époustouflant des coteaux.

Par ailleurs, le dimanche qui suit le Trail, la communauté scolaire du Confluent et des Coteaux de Prayssas organise le Challenge des écoles, un moment fort de la journée où plus de cent cinquante enfants participent à des courses spécialement étudiées selon leur tranche d'âge. Les plus jeunes, âgés de six à huit ans, s'élancent sur un circuit de cinq cents mètres, les élèves intermédiaires parcourent un kilomètre, et les plus grands franchissent une distance d'un kilomètre cinq, chacun avec un départ prévu à 9 h 50.

Cette initiative vise à sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits de l'activité physique en plein air tout en renforçant le lien entre les écoles locales et le tissu associatif. L'association Sport Nature des Coteaux de Prayssas, dont la mission première est l'organisation de ce trail annuel, ne se limite pas à cet événement phare.

En effet, elle anime chaque mardi matin une section marche dirigée par Colette Pécourneau, rassemblant une trentaine de marcheurs réguliers qui profitent des sentiers de la commune et de ses voisines. Le groupe prévoit également un parcours de dix kilomètres à partir de la halle du Chasselas, partant à 9 heures et sillonnant les chemins de randonnée de Prayssas et des communes limitrophes.

Consciente de la nécessité d'un soutien logistique solide, l'association lance un appel à volontaires afin de renforcer son équipe de bénévoles. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec les organisateurs et à se joindre aux membres lors du Trail du 13 juin, afin d'assurer le bon déroulement de toutes les courses, d'accueillir les participants et de garantir la sécurité sur les sentiers.

Cet engagement citoyen reflète l'esprit convivial et solidaire qui caractérise les Coteaux de Prayssas, où sport, nature et communauté se conjuguent pour offrir une expérience mémorable à tous les participants, qu'ils soient coureurs aguerris, randonneurs occasionnels ou enfants en pleine découverte du mouvement





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