Trail de l'Angélus : 8e édition, 500 participants, émotions et sports

Pour sa 8e édition, le Trail de l'Angélus a de nouveau fait le plein d'émotions et de sportifs, avec 500 participants, ce samedi 16 mai 2026, de Rocamadour à Cahors. Les arrivées se sont égrenées tout au long de l'après-midi, certains apparaissant frais comme des gardons, d'autres sur les rotules... Dans un premier temps, Cécile Litté a pris le micro pour saluer l'ensemble des participants. Elle a remercié chaleureusement la soixantaine de bénévoles, chargés du balisage, de l'intendance, du ravitaillement, du maintien de la propreté... Elle a également cité les organismes publics, les partenaires privés et les représentants de l'Église qui ont favorisé l'organisation de l'événement. Avec cette spécificité de ne pas soumettre les participants au chronomètre, le trail de l'Angélus est réputé pour ses pauses gourmandes et caloriques, valorisant les produits du terroir quercynois ! Trois variantes étaient ouvertes à la course, à partir de Rocamadour (80 km), de Labastide-Murat (50 km) et depuis Vers (15 km). Le chiffre maximum arrêté à 500 participants, que l'association n'entend pas dépasser, a été atteint dès le mois de février. Mgr Laurent Camiade, l'évêque de Cahors, a présidé la cérémonie et a remercié Cécile Litté pour la distribution de la sportelle. La soirée s'est prolongée autour d'un repas servi sur la place Clément Marot, où les productions locales étaient mises en avant. Cette édition 2026 a prouvé que le Trail de l'Angélus n'est définitivement pas une course comme les autres. À la fois défi sportif, pèlerinage personnel et ode au Quercy, l'événement mené par Cécile Litté et Julien Montagne a su, cette année encore, mener son monde aux anges. Rendez-vous est déjà pris en 2027 pour les amateurs de grands espaces... et de bons produits !

Pour sa 8e édition , le Trail de l'Angélus a de nouveau fait le plein d' émotions et de sportifs, avec 500 participants , ce samedi 16 mai 2026, de Rocamadour à Cahors.

Les arrivées se sont égrenées tout au long de l'après-midi, certains apparaissant frais comme des gardons, d'autres sur les rotules... Dans un premier temps, Cécile Litté a pris le micro pour saluer l'ensemble des participants. Elle a remercié chaleureusement la soixantaine de bénévoles, chargés du balisage, de l'intendance, du ravitaillement, du maintien de la propreté... Elle a également cité les organismes publics, les partenaires privés et les représentants de l'Église qui ont favorisé l'organisation de l'événement.

Avec cette spécificité de ne pas soumettre les participants au chronomètre, le trail de l'Angélus est réputé pour ses pauses gourmandes et caloriques, valorisant les produits du terroir quercynois ! Trois variantes étaient ouvertes à la course, à partir de Rocamadour (80 km), de Labastide-Murat (50 km) et depuis Vers (15 km). Le chiffre maximum arrêté à 500 participants, que l'association n'entend pas dépasser, a été atteint dès le mois de février.

Mgr Laurent Camiade, l'évêque de Cahors, a présidé la cérémonie et a remercié Cécile Litté pour la distribution de la sportelle. La soirée s'est prolongée autour d'un repas servi sur la place Clément Marot, où les productions locales étaient mises en avant. Cette édition 2026 a prouvé que le Trail de l'Angélus n'est définitivement pas une course comme les autres.

À la fois défi sportif, pèlerinage personnel et ode au Quercy, l'événement mené par Cécile Litté et Julien Montagne a su, cette année encore, mener son monde aux anges. Rendez-vous est déjà pris en 2027 pour les amateurs de grands espaces... et de bons produits





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