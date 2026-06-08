Trai Hume, un latéral de 24 ans qui tacle avec passion et qui a marqué son art de la pelouse de son grand-père

Trai Hume, un latéral de 24 ans qui a marqué son art de la pelouse de son grand-père et qui a une réputation de tacleur coriace. Il est indispensable à Sunderland et capitaine de la sélection nord-irlandaise qui rencontre la France ce lundi (21 h 10).

Trai Hume , profession tacleur et bien plus encore : « C'était le meilleur défenseur que j'ai vu de son âge en Irlande du Nord » Le latéral de 24 ans, indispensable à Sunderland et capitaine de la sélection nord-irlandaise qui rencontre la France ce lundi (21 h 10), promène avec lui la réputation d'être un amoureux du tacle.

Quand les supporters viennent au stade, qu'est-ce qu'il les fait réagir, vibrer ? Ici, c'est l'engagement, l'esprit d'équipe, un tacle appuyé à la Trai Hume, décrivait ainsi « l'esprit Sunderland », prenant pour exemple la hargne contagieuse de son latéral droit de 24 ans. Côté Bleus, il faudra donc se méfier,, tous appelés à narrer la trajectoire du « petit Hume », souvenirs et anecdotes à l'appui.

Et en quelques lignes seulement, les dires étaient étonnamment similaires, teintés à l'unanimité de cette herbe qui tache le short. Devant la maison de son grand-père, il y avait un petit bout de pelouse qui est devenu le terrain de tacles entre lui et ses cousins. Ça durait trois ou quatre heures tous les samedis et dimanches. C'est là qu'il a perfectionné son art du tacle !

Il a toujours été un tacleur coriace. Quelle fierté pour notre football





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