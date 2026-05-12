« Tragique et bouleversant » : Vincent Garenq explore les onze derniers jours de Samuel Paty dans un film bouleversant

Sorti en salles après sa présentation au Festival de Cannes en hors-compétition, ce long-métrage poignant retrace les onze jours précédents l’assassinat de Samuel Paty, tout en questionnant la solitude d’un individu face à une menace institutionnelle et sociale. Basé sur des documents inédits et une enquête approfondie, le film révèle les mécanismes des réseaux sociaux dans une tragédie nationale.

« Tragique et bouleversant » : c’est ainsi que Vincent Garenq décrit son long-métrage consacré aux derniers jours de Samuel Paty , un film poignant qui s’apprête à frapper les esprits des spectateurs français cette semaine.

Présenté en hors-compétition au Festival de Cannes le 13 mai avant sa sortie nationale le même jour, ce drame cinématographique retrace les onze jours qui ont précédé l’assassinat du professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020. Le réalisateur ne se contente pas de rendre hommage à l’enseignant, mais il soulève une question profonde et déchirante : celle de la solitude face à une menace à la fois virale et institutionnelle.

Dans un contexte social et judiciaire toujours empreint de tension, le film donne à voir une réalité cruelle, quelques mois seulement après le verdict en appel sanctionnant quatre hommes impliqués dans ce meurtre atroce. Avec une distribution captivante, dont l’interprétation poignante de Victoire Lanion dans le rôle de la principale du collège du Bois d’Aulne, le film met en lumière l’impuissance de certains face à la spirale de haine déclenchée par un kurs sur la liberté d’expression.

Produit dans la plus grande discrétion par Les Films du Kiosque, le film offre une plongée dans une réalité méconnue, s’appuyant sur des documents inédits et l’enquête approfondie de Stéphane Simon, auteur de « Un scandale d’État sur grand écran ». Le récit révèle comment les réseaux sociaux et la viralité destructrice de vidéos postées par Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui ont développé une atmosphère de menace, transformant l’adresse de l’établissement scolaire et le nom du professeur en véritables vecteurs de mort.

La bande-son somptueuse et mélancolique, signée Nicolas Errèra, renforce l’intensité dramatique du film, tandis que Garenq conserve une tension haletante tout au long du récit. Pour les distributeurs UGC, ce film a pour objectif de permettre au cinéma de jouer un rôle parallèle à la justice, en perpétuant la mémoire de Samuel Paty aussi longtemps que nécessaire. Sérieuse et engagée, cette œuvre s’inscrit dans un paysage culturel dense, analysé avec métamorphose par Tess Bodelot, journaliste Culture pour Grazia.

De la littérature contemporaine aux cinématographies d’auteur, son analyse met en lumière des œuvres marquantes qui façonnent notre époque. Entre les polymorphisms narratifs des plateformes et les publications littéraires, les phénomènes culturels émergent et laissent leur empreinte





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