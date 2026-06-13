Tragique disparition de la sprinteuse australienne Jemma Stapleton à 25 ans en Thaïlande

La jeune athlète australienne Jemma Stapleton est décédée à l'âge de 25 ans lors d'un accident pendant des vacances en famille à Koh Samui, en Thaïlande. Les circonstances de son décès restent floues. Sa famille et son club d'athlétisme lui rendent hommage.

La sprinteuse australienne Jemma Stapleton , âgée de 25 ans, a tragiquement perdu la vie dans un accident survenu lors de vacances en famille sur l'île thaïlandaise de Koh Samui .

Le drame s'est produit alors qu'elle séjournait avec ses proches, mais les circonstances exactes et la date précise du décès ne sont pas encore connues. Sa famille, dévastée, a lancé une campagne de financement participatif GoFundMe pour faire face à cette épreuve, décrivant une "tristesse indicible". Son petit ami a également partagé un message poignant sur les réseaux sociaux, la qualifiant de "la plus belle chose" qui lui soit arrivée.

Par ailleurs, le club d'athlétisme Knox Little Athletics, où elle avait débuté, ainsi que la Victorian Athletic League, ont rendu hommage à son engagement, son esprit de compétition et la joie qu'elle apportait au sport. Cette disparition soudaine a suscité une onde de choc dans la communauté sportive australienne et au-delà





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