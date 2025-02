Tragédie sur les pistes : un employé des remontées mécaniques tué par un téléski

Un employé des remontées mécaniques de la station de Saint-Nicolas-de-Véroce est décédé vendredi matin après un dramatique accident. Le technicien de 35 ans travaillait sur un téléski qui s'est mis en marche accidentellement, le projetant contre une poulie.

Vendredi matin, vers 8h30, un employé des remontées mécaniques de la station de Saint-Nicolas-de-Véroce, en Haute-Savoie , travaillait sur un téléski avant son ouverture aux skieurs. Selon France 3, le technicien de 35 ans s'occupait de déneiger le câble de l'appareil alors qu'il était à l'arrêt. Pour une raison encore inconnue et qui fera l'objet de l'enquête, le téléski s'est mis en marche alors que l'employé était encore sur le dispositif.

D'après les informations rapportées par nos confrères, les gendarmes du PGHM de Chamonix ont expliqué que le trentenaire a été projeté par la poulie de tête de la machine. Gravement blessé, l'employé a été immédiatement pris en charge par les pisteurs secouristes et les gendarmes. Malheureusement, l'homme n'a pas pu être réanimé et est décédé sur les lieux. La victime était un employé expérimenté, adjoint au chef de l'exploitation selon Ici (ex France bleu). Parallèlement à l'enquête menée par la gendarmerie, l'inspection du travail a été saisie afin de tenter de déterminer si l'incident est dû à une faute humaine ou si la responsabilité de la station de ski est engagée





