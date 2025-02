Tragédie sur le pont de Belize au Guatemala : Au moins 51 morts dans un accident d'autocar

Un autocar transportant 75 passagers est tombé en contrebas d'un pont à l'entrée nord de la capitale guatémaltèque, faisant au moins 51 morts. L'accident, l'un des plus meurtriers en Amérique latine, a provoqué un deuil national dans le pays.

Lundi matin, une tragédie routière a frappé le Guatemala lorsqu'un autocar transportant 75 passagers est tombé en contrebas d'un pont à l'entrée nord de la capitale, faisant au moins 51 morts. Ce fut l'un des accidents les plus mortels survenus en Amérique latine, une région souvent confrontée à de nombreux drames sur les routes. Selon les services de secours, le véhicule est tombé d'environ 20 mètres après avoir traversé une barrière métallique et percuté plusieurs voitures.

L'autocar s'est écrasé sur le toit après sa chute. \« Un commandement unifié a été formé avec les différentes institutions de secours du pays », a déclaré José Santizo, porte-parole des pompiers, ajoutant que « nous avons sorti un total de 51 corps » de l'épave. L'autocar accidenté, en service depuis plus de trente ans, assurait la liaison entre San Agustin Acasaguastlan, dans le département d’El Progreso, et la capitale guatémaltèque. Il a basculé en contrebas du pont de Belize, un axe majeur d'entrée dans la ville. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Selon les premiers éléments, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de heurter plusieurs voitures et de plonger dans le ravin. « Le bus a continué tout droit et a traversé une barrière métallique. Il est ensuite tombé dans un ravin d’environ 20 mètres jusqu’à atteindre l’endroit où se trouve une rivière d’eaux usées », a expliqué le pompier Carlos Hernandez. \Le ministre des Communications, Miguel Angel Diaz, a précisé que le véhicule disposait d’une licence de transport en règle malgré son ancienneté. L’enquête devra également établir si l’autocar transportait un nombre excessif de passagers. Face à l’ampleur de la catastrophe, le président du Guatemala, Bernardo Arévalo, a décrété un deuil national et exprimé sa solidarité avec les familles des victimes. « Aujourd’hui est un jour difficile pour la famille guatémaltèque. La tragédie du pont de Belize est une douleur nationale », a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce drame rappelle d’autres tragédies similaires survenues dans la région. En janvier 2018, 52 personnes avaient perdu la vie au Pérou lorsqu’un autocar avait chuté d’une falaise d’une centaine de mètres. En 2015, au Brésil, 54 passagers avaient été tués dans un accident similaire dans une zone touristique du sud du pays.





