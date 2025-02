Tragédie routière au Mexique : Au moins 38 morts dans un accident d'une violence inouïe

Un terrible accident de la route a coûté la vie à au moins 38 personnes au sud-est du Mexique samedi. Un camion a percuté un bus de passagers, provoquant un incendie qui a entièrement détruit le bus. Les autorités enquêtent sur les circonstances de l'accident et l'identification des victimes prend du temps.

Au moins 38 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un camion et un bus de passagers samedi dans le sud-est du Mexique . Le procureur Jackson Villacis a annoncé mardi les résultats de l'enquête, précisant que 36 passagers du bus et deux personnes à bord du camion sont décédées. Selon le procureur, le camion aurait quitté sa voie avant de percuter le bus. Quatre autres personnes auraient également péri dans l'accident, mais leurs corps n'ont pas encore été retrouvés par les autorités.

Des vidéos diffusées par des médias importants mexicains montrent que le bus de la compagnie Tour’s Acosta a été complètement détruit par l'incendie. Neuf personnes ont également été blessées dans cet accident, l'un des plus meurtriers des dernières années dans un pays qui enregistre environ 15 000 morts chaque année dans des accidents de la route. L'accident s'est produit vers 02 h 45 du matin (08 h 45 GMT) alors que le bus effectuait une liaison entre Villa del Sol et Tecolutilla. La compagnie Tour’s Acosta a déclaré sur sa page Facebook que le bus se trouvait dans de bonnes conditions de fonctionnement et circulait à une vitesse modérée. Malgré les efforts du chauffeur pour éviter la collision, le camion qui avait quitté sa voie a percuté le bus. L'identification des corps prendra du temps, avaient prévenu les autorités, ajoutant à la douleur des familles. « Les corps sont méconnaissables. Nous avons des échantillons d'ADN », avait expliqué à la presse Liz Hernandez, responsable de la Sécurité de l'Etat du Campeche. Mardi, les députés ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de cet accident. Cette initiative a donné lieu à des manifestations exigeant que les camions à double remorque soient retirés de la circulation et que les entreprises qui ne maintiennent pas leurs véhicules soient sanctionnées.





