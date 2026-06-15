Tragédie lors d'un saut à l'élastique : une femme meurt après une chute de 40 mètres

Une femme de 21 ans est décédée samedi 13 juin au Brésil lors d'un saut à l'élastique après que la corde de sécurité n'ait pas été fixée à son harnais. Les images de la scène, filmées par plusieurs participants, montrent la jeune femme lancée par des employés de la société organisatrice de l'activité dans la ville de Limeira. La police a arrêté six personnes impliquées dans l'organisation de l'activité.

Un tragique accident s'est produit samedi 13 juin au Brésil lors d'un saut à l'élastique . Une femme de 21 ans, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, est décédée après que la corde de sécurité qui devait la retenir pendant sa chute n'ait pas été fixée à son harnais.

Les images de la scène, filmées par plusieurs participants, montrent la jeune femme lancée par des employés de la société organisatrice de l'activité dans la ville de Limeira. Malheureusement, la corde de sécurité censée amortir son saut est restée en haut de la structure sans être fixée à son harnais. Plusieurs témoins ont crié pour alerter les employés, mais il était déjà trop tard.

La jeune femme s'est écrasée une quarantaine de mètres plus bas et est décédée des suites de polytraumatismes. La police a arrêté six personnes impliquées dans l'organisation de l'activité, dont les trois hommes qui ont lancé la jeune femme. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils se sont renvoyé la responsabilité et n'ont pas été en mesure d'expliquer comment l'étape de vérification avait pu être omise.

La société organisatrice du saut, 'Entre Cordas', proposait ses services dans plusieurs villes des États de São Paulo et de Minas Gerais pour 30 euros. Cependant, il semblerait que le groupe n'était pas autorisé à effectuer des sauts sur ce pont et aucune entreprise à ce nom n'avait été déclarée. L'avocat des trois détenus a décrit l'incident comme un 'triste accident'.

La mairie de Limeira a indiqué vouloir poursuivre le gouvernement fédéral pour négligence, affirmant avoir signalé à plusieurs reprises la nécessité de sécuriser le pont et d'entretenir la zone





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