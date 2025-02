Tragédie dans les Alpes : une jeune femme décède lors d'une avalanche

Une avalanche a coûté la vie à une jeune femme de 30 ans samedi dans le massif de Belledonne en Isère. Deux hommes qui l'accompagnaient ont été gravement blessés. Le risque avalanche était déjà élevé dans la région.

Un tragique accident s'est produit samedi dans le massif de Belledonne en Isère . Une jeune femme de 30 ans a perdu la vie dans une avalanche qui a touché un groupe de trois randonneurs à ski français, en ascension des Grands Moulins (2.495 mètres d'altitude). Deux hommes, accompagnants de la jeune femme, ont été grièvement blessés. L'avalanche s'est déclenchée peu avant midi sur la commune d'Arvillard. Un groupe de randonneurs à proximité a donné l'alerte.

Deux CRS et un médecin ont été dépêchés sur place en hélicoptère, soutenus par les pompiers des Pays de Savoie. Les deux blessés graves, dont l'âge et la nature des blessures n'ont pas été précisés, ont été transportés respectivement à l'hôpital de Grenoble et à Chambéry. Le risque avalanche était de 3 sur 5 dans le secteur. Ce décès tragique fait suite à un précédent accident survenu dans la nuit du 4 au 5 février en vallée de Chamonix (Haute-Savoie), où un guide de haute montagne de 60 ans avait été retrouvé mort enseveli sous une avalanche hors piste. Avec ce nouveau décès, neuf personnes ont perdu la vie dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours des trois dernières semaines





