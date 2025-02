Tragédie dans le Jura : un jeune adolescent tué par une voiture en sortant de son collège

Un drame a frappé le département du Jura ce mercredi 12 février. Noam, un jeune adolescent de 12 ans, élève au collège des Vernaux-Marius-Daubigney à Tavaux, est décédé après avoir été percuté par une voiture en sortant de son établissement scolaire.

Un tragique accident a coûté la vie à un jeune adolescent de 12 ans dans le département du Jura . Mercredi 12 février, Noam, élève en 5e au collège des Vernaux-Marius-Daubigney à Tavaux, circulait à vélo en sortant de son établissement scolaire lorsqu'il a été heurté par une voiture. Le choc a été violent, et le jeune garçon a été transporté à l'hôpital de Besançon dans un état critique. Malheureusement, Noam est décédé en fin d'après-midi. selon le journal régional La Voix du Jura .

Les pompiers et le maire de Tavaux, Jean-Michel Daubigney, ont raconté aux médias que Noam circulait sur la file de droite lorsqu'il a soudainement décidé de tourner à gauche. Cette manoeuvre inattendue a surpris le conducteur de la voiture qui l'a percuté. Pour éviter l'adolescent, la conductrice a dévié en direction d'un muret en bord de route. Plusieurs collégiens présents sur les lieux ont tenté d'aider Noam, et c'est eux qui ont appelé les secours. Un hélicoptère a été dépêché pour transporter le jeune garçon à l'hôpital le plus rapidement possible. Une cellule psychologique a été mise en place au collège pour soutenir les élèves et les personnels touchés par ce drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce type d'accident est malheureusement de plus en plus fréquent en France. L'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière a constaté une augmentation préoccupante de la mortalité des cyclistes depuis la pandémie.





