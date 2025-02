Tragédie dans le handball français : décès de Jemima Kabeya

La jeune gardienne de but de l'HBPC de Plan-de-Cuques, Jemima Kabeya, est décédée soudainement à l'âge de 21 ans. Le club est en deuil et a mis en place une cellule de crise.

Une tragédie a frappé le monde du handball français avec le décès soudain de Jemima Kabeya , gardienne de but de l'équipe HBPC de Plan-de-Cuques. Âgée de seulement 21 ans, Kabeya est décédée lundi après avoir été hospitalisée d'urgence dimanche soir, comme l'a rapporté le journal La Provence. Kabeya était une jeune joueuse talentueuse, formée au sein du prestigieux club Paris 92. Elle avait évolué en prêt pour la Stella St Maur en 2021 avant de rejoindre le HBPC en 2022.

Sa performance exceptionnelle au cours de ses deux années en prêt a conduit à son intégration définitive au sein du club en 2024, avec un contrat qui s'étendait jusqu'en 2026. Elle avait hâte de s'investir pleinement dans le monde du haut niveau et de rencontrer les supporters du club. Son dernier match remonte à mercredi dernier, face à Chambray, où elle avait réalisé un parcours admirable avec 15 arrêts sur 24 tirs avant la mi-temps. Le club de Chambray avait même souligné son talent dans son compte rendu du match. Suite à ce décès tragique, le HBPC a mis en place une cellule de crise et le match contre Saint Amand, initialement prévu mercredi, a été reporté.





