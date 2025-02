Tragédie au CHU de Toulouse : un patient décède après une altercation violente

Un drame s'est produit dimanche au CHU de Toulouse, où un patient âgé de 71 ans est décédé après avoir été victime d'une agression par un autre patient atteints de troubles neurodégénératifs.

Dimanche 9 février, une dispute entre deux patients a pris une tournure dramatique au CHU de Toulouse. L'incident tragique s'est produit au sein de l'Unité cognitivo-comportementale de l'hôpital Garonne, spécialisée en soins de personnes atteintes de troubles neurodégénératifs . Selon La Dépêche du Midi, deux patients fragiles se seraient engagés dans une altercation.

L'un d'eux aurait saisi une carafe ou un thermos et asséné plusieurs coups à la tête de l'autre patient, âgé de 77 ans, le laissant inconscient et immobile. Alertés par les bruits, les membres du personnel médical découvrent la victime de 71 ans, ensevelie dans son sang, et le deuxième protagoniste, apathique, dans une salle de bain. Malgré les soins intensifs prodigués par les services d'urgences de neurochirurgie, le patient s'éteint dans la soirée suite à ses blessures.Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse afin de percer les circonstances exactes de ce drame entre deux patients inconnus jusqu'alors. L'agresseur présumé n'a pu être entendu par les enquêteurs pour des raisons médicales. Un expert psychiatrique devrait être dépêché dans les prochains jours, comme l'indique nos confrères. « Ces événements sont rares, mais ils peuvent se produire lorsqu'un patient souffrant de troubles neurologiques fait une crise violente. Il n'y a ni préméditation, ni contrôle, et c'est ce qui rend les choses particulièrement douloureuses pour les patients et leurs familles », témoigne une médecin du CHU, sous couvert d'anonymat, auprès de 20 Minutes. La direction de l'établissement confirme le drame, mais « dans le cadre de l'enquête en cours et par respect pour le patient et sa famille, le CHU ne fera aucun commentaire »





