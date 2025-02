Tragédie au Carrefour Market de Nogaro : Employée décédée après accident avec une broyeuse

Une employée du Carrefour Market de Nogaro est décédée jeudi après avoir été écrasée par une broyeuse à polystyrène. L'accident a eu lieu dans la zone marchandises du magasin vers 14 heures. L'employée de 36 ans a été évacuée en hélicoptère en état d'arrêt cardiaque et est décédée à l'hôpital.

Dans le Carrefour Market de Nogaro , une atmosphère de consternation règne, rapportent nos confrères de La Dépêche. Jeudi, une employée du supermarché a été écrasée par une broyeuse à polystyrène. Malgré l'intervention des secours, elle est décédée à l'hôpital. Une machine de 100 kg. Âgée de 36 ans, l'employée se trouvait dans la zone marchandises du magasin quand, vers 14 h, l'accident s'est produit. Un broyeur compacteur à polystyrène s'est renversé sur elle, l'écrasant.

La machine, pesant une centaine de kilogrammes, a entraîné des blessures graves. La trentenaire était en arrêt cardiaque lorsque les secours sont arrivés sur place. Elle a été évacuée en hélicoptère dans la foulée, son pronostic vital engagé. Ce mardi, le maire de Nogaro, Christian Peyret, indique à nos confrères que l'employée est décédée des suites de ses blessures, à l'hôpital. L'édile ajoute : 'C’est dramatique pour la personne et pour sa famille. Je pense que la direction du Carrefour Market et les employés doivent être profondément touchés. C’est vraiment un drame.' Un drame qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident : 'Il faut attendre les résultats de l’enquête pour savoir ce qu’il s’est passé exactement.





