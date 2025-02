Tragédie au Carrefour de Nogaro : Une employée décède suite à un accident du travail

Une employée du Carrefour market de Nogaro est décédée suite à un accident du travail survenu le 6 février. Elle a été écrasée par un broyeur compacteur de polystyrène. Le maire de Nogaro et les clients du supermarché expriment leur tristesse et leur soutien à la famille de la victime.

C'est une issue tragique que l'on pouvait malheureusement redouter ces derniers jours, tant le choc a été violent. Victime d'un accident du travail le 6 février, l'employée du Carrefour market de Nogaro est décédée à l'âge de 36 ans, comme nous l'a indiqué ce mardi le maire de la commune Christian Peyret, après avoir obtenu confirmation de l'information auprès des gendarmes.

Pour rappel, l'employée avait été écrasée par un broyeur compacteur de polystyrène d'environ 100 kg jeudi dernier, en début d'après-midi, aux alentours de 14 heures, alors qu'elle se trouvait dans la zone marchandises du supermarché. Prise en charge par les secours, elle se trouvait en arrêt cardiaque à leur arrivée et avait été évacuée par hélicoptère. Son pronostic vital était alors engagé. Elle n'a malheureusement pas survécu. 'Je la voyais tous les matins', témoigne un client. 'Elle a tiré un mauvais chiffre à la loterie. C'est catastrophique. Je la voyais tous les matins, car tous les matins je vais au Carrefour'. Le maire de Nogaro ne cache pas non plus son émotion. 'C'est dramatique pour la personne et pour sa famille. Je pense que la direction du Carrefour market et les employés doivent être dépités. C'est vraiment un drame', livre-t-il. Reste désormais à connaître les circonstances exactes de cet accident. 'Il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé exactement', conclut l'édile.





