Tragédie Aérienne près de Washington : Les Enquêtes Révèlent des Anomalies Techniques et Communicationnelles

L'enquête sur la collision mortelle entre un hélicoptère Black Hawk et un avion de ligne American Airlines près de Washington continue d'élucider les circonstances tragiques. Des anomalies techniques et de communication troublantes ont été identifiées, notamment une divergence d'altitude signalée, une instruction de la tour de contrôle non entendue et une réception partielle des communications.

Que s'est-il réellement passé dans les dernières secondes avant la tragédie aérienne près de Washington ? Les enquêteurs de la NTSB tentent d'éclaircir les circonstances de la collision mortelle entre un hélicoptère militaire Sikorsky Black Hawk et un avion de ligne American Airlines Bombardier CRJ700, qui a fait 67 morts fin janvier.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Jennifer Homendy, directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), a révélé une « divergence » d'altitude signalée par les pilotes de l'hélicoptère. Alors que le pilote annonçait voler à 300 pieds, son instructeur indiquait 400 pieds. « Aucun des pilotes n'a fait de commentaire à propos de la divergence d'altitude », a-t-elle relevé. L'analyse des enregistreurs de bord a permis de situer l'hélicoptère à 278 pieds au moment de la collision. Mais Jennifer Homendy a mis en garde : « Cela ne signifie pas que c'est ce que l'équipage du Black Hawk voyait sur les altimètres barométriques dans le cockpit. Nous constatons des informations conflictuelles dans les données. » Par ailleurs, des problèmes de communication avec la tour de contrôle ont été identifiés. Un enregistrement des conversations de l'ATC révèle que l'hélicoptère aurait dû « passer derrière le CRJ », une instruction qui ne figure pas sur l'enregistreur vocal du Black Hawk. « 'Passe derrière le…' a été transmis par l'ATC. Cela n'a pas été entendu sur l'enregistreur vocal du Black Hawk », a insisté Jennifer Homendy. Autre élément troublant : l'hélicoptère n'entendait que les communications émises par la tour de contrôle, et non celles des autres appareils. « Donc, seulement la moitié des conversations », a-t-elle précisé. L'enquête se poursuit avec un travail approfondi sur la visibilité. « Nous pensons que l'équipage de l'hélicoptère portait des lunettes de vision nocturne probablement pendant tout le vol », a indiqué Jennifer Homendy. Si la récupération des éléments matériels est terminée, la NTSB analyse désormais en profondeur ces multiples anomalies techniques et communicationnelles pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire





