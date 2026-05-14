Tragédie à Orange : un apprenti en horticulture décède lors d'un accident du travail

Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie dans une pépinière du Vaucluse après avoir été coincé par un motoculteur. Cet accident relance le débat sur la sécurité des apprentis en entreprise.

C'est un drame d'une violence inouïe qui a frappé la commune d'Orange, dans le département du Vaucluse . Un jeune apprenti, âgé de seulement 18 ans et ayant fêté son anniversaire trois jours seulement avant le drame, a perdu la vie dans des circonstances atroces sur son lieu de travail.

Ce jeune homme, engagé dans un cursus de baccalauréat professionnel en horticulture, effectuait son alternance au sein d'une pépinière locale. Le mercredi matin, alors qu'il s'attelait à décharger un motoculteur d'un véhicule utilitaire en compagnie de son employeur, un événement tragique s'est produit. Tandis que son patron s'était absenté pendant une dizaine de minutes pour une raison non précisée, le jeune homme a tenté de déplacer la machine.

Par un effet de bascule imprévu et fatal, l'apprenti s'est retrouvé brusquement coincé entre le guidon de l'appareil et le plafond du véhicule. Selon les premiers éléments recueillis par l'enquête et relayés par la radio Ici Vaucluse, le jeune homme serait mort étouffé, pris au piège dans une position où il ne pouvait plus respirer. Le retour du patron a été marqué par une découverte effroyable : l'apprenti gisait inconscient, immobile, à l'intérieur du fourgon.

Malgré l'alerte immédiate donnée aux services de secours et l'intervention rapide des pompiers, les tentatives de réanimation sont restées vaines. Le décès a été constaté sur place, laissant derrière lui une famille et des collègues dévastés. L'élève était scolarisé à la Maison familiale rurale de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, où son parcours d'apprentissage était suivi avec sérieux.

Afin de faire toute la lumière sur les causes exactes de ce décès, le corps a été transporté à l'institut médico-légal de Nîmes pour y subir une autopsie le vendredi suivant. Sur le plan judiciaire, le parquet de Carpentras a réagi promptement en ouvrant une information judiciaire pour homicide involontaire. L'inspection du travail a également été saisie pour analyser les conditions de sécurité et déterminer si des manquements ont conduit à cet accident.

Pour accompagner les proches et les collègues traumatisés, une cellule d'urgence médico-psychologique a été déployée, soulignant l'impact émotionnel profond de cette disparition soudaine. Ce tragique accident vient s'ajouter à une série d'événements alarmants touchant les jeunes en formation professionnelle. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Récemment, en avril, un adolescent de 15 ans avait perdu la vie dans une entreprise de matériaux à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, après le renversement d'un chariot élévateur.

De même, en juin 2025, un autre élève de 16 ans avait trouvé la mort lors de la manipulation de palettes dans un magasin de décoration Gifi à Saint-Lô, dans la Manche. Ces drames répétitifs alimentent un débat national sur la protection des mineurs et des jeunes majeurs en milieu professionnel. Le syndicat CGT Éducation a d'ailleurs profité de ces circonstances pour réclamer la fin des stages obligatoires d'observation en classe de troisième et de seconde.

Selon l'organisation syndicale, ces stages ne possèdent aucune plus-value pédagogique réelle et tendraient même à renforcer les inégalités sociales sans garantir une meilleure orientation. Parallèlement, les engagements gouvernementaux sont scrutés. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, avait exprimé en janvier dernier sa volonté d'accélérer la mise en œuvre d'une véritable culture de la prévention des risques, particulièrement pour les nouvelles recrues et les apprentis qui, par manque d'expérience, sont les plus vulnérables face aux dangers industriels ou artisanaux.

Ce nouveau drame souligne l'urgence d'une application rigoureuse des normes de sécurité pour éviter que d'autres jeunes ne paient le prix fort de leur apprentissage





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