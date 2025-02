Tragédie à New Delhi: 18 morts lors d'une bousculade à la gare

Un dramatique incident de foule a endeuillé l'Inde samedi soir à New Delhi. Au moins 18 personnes sont mortes, piétinées lors d'une bousculade dans une gare où des pèlerins se pressaient pour prendre des trains en direction du pèlerinage hindou de la Khumb Mela. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.

L' Inde est plongée dans le deuil suite à un tragique incident de foule. Au moins 18 personnes ont perdu la vie lors d'une bousculade survenue samedi soir dans une gare de New Delhi , au moment où des pèlerins se précipitaient pour prendre des trains en direction du pèlerinage hindou de la Khumb Mela , dans le nord du pays.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame qui a eu lieu alors que de nombreux fidèles se pressaient pour monter à bord des trains en direction de Prayagraj, lieu du rassemblement religieux considéré comme le plus grand de l'histoire. Une foule immense Les victimes « ne présentent aucune blessure ouverte. La plupart sont mortes (probablement) d'hypoxie ou peut-être d'une blessure contondante, mais cela ne sera confirmé qu'après une autopsie », a déclaré le Dr Ritu Saxena, directrice médicale adjointe de l'hôpital Lok Nayak de New Delhi. « Onze autres personnes ont été blessées. La plupart d'entre eux sont stables et souffrent de blessures orthopédiques », a-t-elle ajouté. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. « Je travaille comme coolie depuis 1981, mais je n'avais jamais vu jusqu'à présent une telle foule », a déclaré un porteur de bagages de la gare, cité par le journal Times of India. « Les gens ont commencé à se heurter et sont tombés dans l'escalator et les escaliers » après l'annonce d'un changement de quai pour un train spécial en partance pour Prayagraj, a-t-il expliqué. Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi a quant à lui présenté ses condoléances aux familles des victimes et prié pour que « les blessés se rétablissent rapidement », dans un message publié sur les réseaux sociaux.Des drames récurrents L'édition de ce pèlerinage, qui a débuté le 13 janvier et se terminera le 26 février, a déjà rassemblé plus de 400 millions de fidèles venus se livrer à des bains rituels au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna. Fin janvier, au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après que la foule a soudainement déferlé, débordant un cordon de police et piétinant des fidèles. En Inde, les mouvements de foule meurtriers sont fréquents lors des célébrations religieuses. En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées, piétinées ou noyées en une seule journée. En 2013, le festival avait été endeuillé par la mort de 36 personnes lors d’un énorme mouvement de foule survenu dans la gare de Prayagraj





Inde Mouvement De Foule Khumb Mela New Delhi Gare Drame Pèlerinage Accidents Enquête

