Tragédie à Lagardelle-sur-Lèze : Un adolescent tué dans un accident de la route

Un adolescent de 14 ans est décédé suite à un accident de la route avec une voiture à Lagardelle-sur-Lèze, dans le département de la Haute-Garonne. L'accident s'est produit vendredi soir peu après 20h30 sur la route départementale 12. L'adolescent circulait en deux-roues et a été percuté par une voiture conduite par un automobiliste de 49 ans.

Tragédie à Lagardelle-sur-Lèze : Un adolescent de 14 ans a perdu la vie vendredi soir après une collision avec une voiture. L'accident s'est produit aux environs de 20h30 sur la route départementale 12, non loin de Toulouse. Le jeune cycliste circulait sur un deux-roues et a été percuté par une voiture conduite par un automobiliste de 49 ans. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secours, l'adolescent n'a pas survécu à ses blessures.

L'automobiliste, légèrement blessé, n'a pas été hospitalisé. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Accident Tragédie Lagardelle-Sur-Lèze Occitanie Adolescent

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tragédie à Lagardelle-sur-Lèze: Un adolescent de 14 ans tué dans un accident de la routeUn terrible accident de la circulation impliquant une voiture et un scooter a coûté la vie à un adolescent de 14 ans à Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne) vendredi soir. L'automobiliste, un homme de 48 ans, a été légèrement blessé. Selon la gendarmerie, l'adolescent conduisait tranquillement lorsqu'il a été percuté par l'automobiliste qui a quitté sa voie de circulation. L'automobiliste, qui a été testé positif à l'alcool, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire aggravé.

Lire la suite »

– Régionale 2 : spirale négative sans fin pour le RC Lomagne, corrigé à Labarthe-sur-LèzeEn manque cruel de réalisme ce dimanche 19 janvier en Haute-Garonne, le RC Lomagne s’incline lourdement (34-0) sur la pelouse de Labarthe-sur-Lèze. Les Gersois se dirigent inexorablement vers la descente…

Lire la suite »

Occupation illégale d'un terrain agricole à Labarthe-sur-Lèze : La justice peine à être appliquéeUne famille de gens du voyage occupe un terrain agricole inondable depuis cinq ans à Labarthe-sur-Lèze, provoquant la colère de la commune et de l'Association pour la Préservation des Terrains Agricoles Labarthais (APTAL). Après deux recours judiciaires favorables, la lenteur du processus judiciaire freine la démolition du campement et la remise en état du terrain. Le maire Yves Cadas souligne l'exaspération face à cette situation et appelle à une justice plus réactive.

Lire la suite »

Inauguration de la Crèche de la Lèze : Une Réponse Urgente aux Besoins de l'EnfanceLa communauté de communes Arize-Lèze a inauguré un nouveau Pôle Petite Enfance à Lézat-sur-Lèze, répondant à un besoin urgent de places d'accueil pour les jeunes enfants. Cette crèche moderne et fonctionnelle accueille 20 enfants de 0 à 3 ans et dispose d'un Relais Petite Enfance et d'un Lieu d’Accueil Enfant-Parents.

Lire la suite »

Inauguration du Pôle Petite Enfance de la Lèze : un projet ambitieux pour le territoireSamedi dernier, de nombreux élus et partenaires ont assisté à l’inauguration du Pôle Petite Enfance de la Lèze, une structure essentielle pour répondre aux besoins des familles. Ce projet, porté par la Communauté de communes Arize-Lèze, marque une avancée importante pour le territoire.

Lire la suite »

Tragédie sur une Route Départementale: Mort et Blessés Après le Basculement d'un Car ScolaireUn accident mortel impliquant un car scolaire a eu lieu près de Châteaudun. Le conducteur a été testé positif aux stupéfiants, mais les résultats définitifs sont attendus. Une adolescente de 15 ans a été tuée et plusieurs autres élèves ont été blessés.

Lire la suite »