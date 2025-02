Tragédie à Épinay-sur-Orge: La Mort de Louise, une Jeune Fille de 11 Ans, Bouleverse la France

La disparition et la découverte du corps d'une jeune fille de 11 ans, Louise, ont suscité une profonde émotion en France. Après des heures de recherche, son corps a été retrouvé dans un bois, victime de plusieurs coups. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Le drame a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de personnalités publiques qui ont appelé à la paix et au respect dans l'expression du deuil.

Louise , une jeune fille de 11 ans, a disparu après avoir quitté son collège André-Maurois à Épinay-sur-Orge. Ses parents, inquiets, ont lancé l'alerte. Des heures de recherche ont été menées avant que son corps ne soit retrouvé au milieu du bois des Templiers vers 1h50 du matin, grâce à un drone. La victime était inerte, ayant reçu plusieurs coups, dont quatre au cou et quatre dans le torse, causés par un objet tranchant. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans a été ouverte.

Initialement, un couple, un homme de 23 ans et une femme de 20 ans, a été placé en garde à vue, mais a finalement été mis hors de cause le samedi 8 février. Ce drame a profondément ému les Français, ainsi que des personnalités publiques qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, a tweeté : 'A Louise. Nous avons un devoir envers toi...'. Christophe Beaugrand, un ami proche de la famille, s'est également exprimé sur X, écrivant : 'J’ai échangé avec le papa de Louise, il remercie tous ceux qui se sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible. Et surtout, il demande ceci : 'QU’AUCUNE RÉCUPÉRATION POLITIQUE NE SOIT RÉALISÉE SUR NOTRE MALHEUR' Merci de respecter leur peine'. Christophe Beaugrand a ajouté que le père de Louise était un ami d'enfance et qu'il demandait seulement le respect pour ceux qu'il aimait, affaibli par cette terrible nouvelle.





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Mineur Épinay-Sur-Orge Louise France Réactions Réseau Social

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tragédie à Épinay-sur-Orge : Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparitionUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois près d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, après avoir disparu vendredi soir. Son décès a ému profondément la France entière.

Lire la suite »

Epinay-sur-Orge: L'Horreur de la Tragédie de Louise, Une Ville en DéchirureLa disparition tragique de Louise, une jeune fille de 11 ans, à Epinay-sur-Orge, a plongé la ville dans un état de choc et de tristesse. Les parents sont en état d’alerte, accompagnent leurs enfants avec une grande vigilance et cherchent des solutions pour assurer leur sécurité. La communauté se mobilise et espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher un tel drame de se reproduire.

Lire la suite »

Tragédie à Épinay-sur-Orge: Une collégienne de 11 ans retrouvée morteUn quartier en deuil après la découverte du corps d'une collégienne de 11 ans dans un bois d'Épinay-sur-Orge. Les parents d'élèves sont sous le choc et expriment leur rage et leur traumatisme.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Epinay-sur-OrgeUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois à Epinay-sur-Orge après s'être volatilisée à la sortie de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Épinay-sur-OrgeLouise, une jeune fille de 11 ans, a été retrouvée morte dans le bois des Templiers dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février après avoir disparu à la sortie du collège André Maurois à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Un avis de recherche publié sur les réseaux sociaux a permis de déclencher une vaste opération de recherche. Le corps de Louise a été découvert à 2 h 30 du matin. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Lire la suite »

Louise (11 ans) assassinée à Epinay-sur-OrgeLe corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé dans le bois des Templiers à Epinay-sur-Orge, après sa disparition vendredi soir. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Un homme de 23 ans, connu des services de police, a été interpellé mais a été libéré plus tard. La collégienne a été poignardée à plusieurs reprises.

Lire la suite »