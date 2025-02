Tragédie à Daejeon: Une Enseignante tue une Élève de 8 Ans

Un crime effroyable a choqué la Corée du Sud lorsque une enseignante a poignardé mortellement une élève de 8 ans dans une école primaire de Daejeon.

La Corée du Sud est plongée dans un deuil profond suite à un drame tragique. Lundi, une enseignante a poignardé mortellement une élève de huit ans dans une école primaire du pays, a rapporté l'agence de presse Yonhap, citant les autorités sud-coréennes. L'enseignante, une femme d'une quarantaine d'années, a reconnu son acte après avoir été découverte par les policiers, avec l' élève , portant des blessures par arme blanche.

L'incident s'est déroulé dans une école primaire de la ville de Daejeon lundi soir.La petite fille a été transportée à l'hôpital dans un état inconscient, où elle a malheureusement succombé à ses blessures. L'enseignante présentait des plaies par arme blanche au niveau de la nuque et d'un bras, qu'elle s'est probablement infligées elle-même, selon l'agence de presse. « La police a appris que l'enseignante avait pris un congé pour dépression et qu'elle était revenue à l'école à la fin de l'année », explique Yonhap. La victime était restée à l'école après les cours pour des études et devait ensuite se rendre à un cours d'art privé. C'est parce qu'elle était absente de ce cours que ses parents ont alerté la police, qui a découvert l'enseignante et l'élève vers 18 heures.La professeure a été opérée pour ses blessures et la police a indiqué qu'elle sera interrogée ultérieurement. La Corée du Sud est généralement un pays très sûr, avec un taux d'homicide de 1,3 pour 100 000 habitants en 2021, selon les statistiques officielles. La moyenne mondiale est de 6 homicides pour 100 000 habitants. Néanmoins, le pays a connu une série de crimes violents très médiatisés en 2023, dont plusieurs attaques au couteau. En août 2023, un professeur de lycée a ainsi été poignardé, également à Daejeon, à quelque 140 km au sud de la capitale Séoul.





