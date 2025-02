Tragédie à Besançon : Une famille victime d'un home-jacking et d'un enlèvement

Une famille de Besançon a été victime d'un home-jacking et d'un enlèvement par un commando armé qui cherchait des métaux précieux. Le père de famille a été contraint de coopérer avec les criminels sous menace d'une arme, mais la famille a finalement été relâchée sans blessures. Les malfaiteurs sont toujours en fuite.

Le traumatisme reste profond pour cette famille vivant dans la région de Besançon (Doubs). Lundi 10 février dernier, un père de famille, sa compagne et leurs deux enfants ont été victimes d'un home-jacking avant d'être enlevés. Comme l'expliquent nos confrères de L'Est Républicain, il était tôt le matin lorsqu'un commando armé a fait irruption dans leur domicile familial.

Les criminels ont longtemps menacé la famille, expliquant qu'ils allaient enlever le père de famille s'il ne coopérait pas avec eux. Le père de famille était à la tête d'une entreprise locale spécialisée dans la fabrication de joaillerie et de bijouterie. Le commando souhaitait obtenir des métaux précieux. Sous la menace d'une arme, le père de famille a été contraint de répondre aux demandes de ses agresseurs. Finalement, le commando armé a relâché la famille sans dommages physiques. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie du Doubs. Celle-ci a été transférée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Les malfaiteurs, quant à eux, sont toujours recherchés.





