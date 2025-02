Tragédie à Beijing Guoan: Le jeune joueur Guo Jiaxuan dans un état de mort cérébrale

Le défenseur chinois de 18 ans, Guo Jiaxuan, membre du centre de formation du Beijing Guoan, est dans un état de mort cérébrale après un choc à la tête lors d'un match amical en Espagne. Le club et la Fédération locale avaient initialement résisté à la demande de rapatrier le joueur, mais se sont finalement conformés à la pression des réseaux sociaux.

Le monde du football chinois est sous le choc face à la tragédie qui frappe le jeune défenseur Guo Jiaxuan, 18 ans, membre du centre de formation du Beijing Guoan. Le joueur est dans un état de mort cérébrale depuis le 6 février suite à un choc à la tête survenu lors d'un match amical en Espagne contre le RC Alcobendas, une équipe de la banlieue de Madrid.

Selon les informations, Guo Jiaxuan a heurté le genou d'un adversaire, entraînant une hémorragie sous-arachnoïdienne, un saignement dans l'espace qui entoure le cerveau. Le médecin a informé la famille que le joueur était cliniquement mort en raison du manque d'oxygène au cerveau et qu'il allait être débranché. Le frère de Guo Jiaxuan a partagé cette terrible nouvelle sur le réseau social chinois Xiaohongshu le 11 février dernier. Le père du joueur, qui s'était rendu sur place en Espagne, a fait des démarches pour rapatrier son fils en Chine et obtenir une prise en charge médicale adéquate. Le club et la Fédération locale de football de Pékin (BFA) ont initialement résisté à la demande de rapatrier le joueur, affirmant que la famille devait « accepter les dangers d'un travail à haut risque ». Cependant, face à la pression et au tollé sur les réseaux sociaux, les deux institutions ont finalement cédé et pris en charge le rapatriement et les frais médicaux de Guo Jiaxuan.





