Embouteillages majeurs sur les axes A62 et A64 ce mardi 24 novembre. Détails des secteurs bloqués aux alentours de Toulouse pour organiser vos déplacements.

Une circulation difficile marque ce mardi 24 novembre 2026 au petit matin sur le réseau routier toulousain. Les automobilistes rencontrent des ralentissements importants dès 9 heures du matin, tant dans les secteurs nord que sud de la ville. Ces congestions affectent plusieurs autoroutes majeures desservant la région.

Accident et flux ralentis sur l'A62 et l'A61

Le périphérique extérieur subit une forte pression depuis la sortie de L'Union jusqu'à Aucamville. Plus de 5 kilomètres de bouchons sont enregistrés sur l'A62, dans le sens de la circulation allant de Toulouse vers Bordeaux. Ce goulot d'étranglement est principalement provoqué par un accident survenu vers 8 heures 50 à la hauteur d'Aucamville.

Also read L'atelier créatif du 24 novembre 2026 : 3 couronnes de l'Avent à fabriquer

À l'Est de l'agglomération, l'axe A61 présente des difficultés similaires vers Narbonne. On compte 5,5 kilomètres de véhicules à l'arrêt entre Montaudran et Ramonville-Saint-Agne. La densité du trafic sur ces deux artères autoroutières impose aux conducteurs de revoir leur estimation du temps de trajet.

Réseau N124 et sud de Toulouse congestionnés

L'axe routier N124 relie également Léguevin à Colomiers avec près de 7 kilomètres de bouchons visibles ce matin. Cette artère connaît habituellement des complications fréquentes en raison de sa forte fréquentation et de son intégration dans le flux quotidien des usagers.

Advertisement

La zone sud de Toulouse est tout particulièrement touchée par l'A64 reliant Bayonne à Toulouse. Les usagers constatent plus de 8 kilomètres de circulation bloquée entre le secteur de Roques et l'entrée de Toulouse. Cette saturation impacte directement les voyageurs venant du département des Pyrénées-Atlantiques.

Des perturbations complémentaires sont observées sur les routes secondaires. L'A620 affiche des ralentissements lors de l'approche de Toulouse dans le sens sud-nord, tandis que l'A624 reliant Toulouse à Colomiers connaît des ralentissements modérés. Enfin, l'A621 dirigée vers l'aéroport de Blagnac enregistre environ 2 kilomètres de bouchons à la sortie.