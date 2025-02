Trafic de stupéfiants : Fouad, un homme fragile, placé en détention provisoire

Fouad, un homme de 39 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Montauban pour trafic de stupéfiants. Malgré sa demande de renvoi et les arguments de son avocat, le tribunal a opéré pour un maintien en détention provisoire en raison de son casier judiciaire chargé et du risque de réitération.

Fouad, un homme de 39 ans, est apparu devant le tribunal correctionnel de Montauban le vendredi 7 février 2025, pour répondre de son implication dans un trafic de stupéfiants . Trois jours auparavant, une opération policière avait permis de saisir 101 grammes d'herbe, 238 grammes de résine de cannabis et 85 grammes de cocaïne, dissimulés chez lui dans le quartier Médiathèque-Chambord. Représenté par Me Hadrien Saez, Fouad a demandé un renvoi de son procès, de droit, afin de préparer sa défense.

En raison de sa récidive suite à une précédente condamnation en 2022, il encourt jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. L'enjeu est donc considérable. « C'est quelqu'un qui a laissé tout ça chez moi mais je ne veux pas le dénoncer. Je vous jure que je ne joue pas la comédie, je suis même soulagé de m'être fait arrêter. Ça devenait une spirale sans fin », a déclaré Fouad depuis le box des prévenus. Fouad, qui se décrit comme une simple « nourrice », a exposé sans difficulté ses problèmes de santé mentale, évoquant une pathologie schizophrénique qui l'empêche de travailler depuis 2010. « J'ai été hospitalisé de début octobre à mi-novembre 2024 et en sortant, j'avais un traitement lourd », a-t-il déclaré. Il n'a pas non plus nié sa consommation de résine de cannabis, à raison de 10 grammes par semaine. « Ça ne fait que 5 joints par jour. » « C'est beaucoup, vous ne pensez pas que cela peut avoir des conséquences sur vous ? », a interrogé la présidente Anne-Sophie Derens. Fouad a acquiescé. « C'est vrai, Mme la juge, mais ça me détend. » Pour le procureur, la demande de renvoi ne pose pas de difficulté. Cependant, au regard du casier judiciaire du prévenu qui mentionne 15 condamnations pour agression sexuelle, vol avec violences, outrages, menaces de mort, enlèvement et séquestration, et au moins quatre en lien avec les stupéfiants, le maintien en détention provisoire s'impose. Le risque de réitération et de non-représentation est trop important, a analysé le ministère public. « Je m'excuse au nom de la loi. S'il vous plaît, Mme la juge, je sais que beaucoup tiennent ce discours et essaient de négocier. Mais moi, je vous jure que j'ai du mal à supporter la prison même si ça ne se voit pas que je suis malade et vulnérable », a insisté Fouad. Me Hadrien Saez a ajouté : « C'est quelqu'un de fragile et il a des garanties sérieuses », a assuré l'avocat de la défense qui plaidait pour un contrôle judiciaire strict. Après délibération, le tribunal a opéré pour un maintien en détention. « C'est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse alors que vous vous attribuez le simple rôle de nourrice. Et c'est aussi un moyen de vous protéger. Votre casier montre à la fois que vous avez du mal à mettre un terme à tout ceci et qu'à plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté aux convocations de la justice, a observé la présidente. Vous êtes donc placé en détention provisoire jusqu'au 7 mars, date de votre procès. » Fouad a encaisse sans sourciller. « D'accord Mme la juge. Je vous souhaite une bonne continuation.





